Champions League Ultras de Napoli e Eintracht Frankfurt provacam cenas de vandalismo horas antes da bola rolar Mesmo com proibição de entrar no estádio, cerca de 600 ultras do Eintracht Frankfurt estão em Nápoles

Após confusões ocorridas na cidade alemã de Frankfurt, na semana do jogo de ida entre Eintracht Frankfurt e Napoli, pelas oitavas de final da Champions League, a Prefeitura de Nápoles proibiu a comercialização e a entrada dos alemães no Estádio Diego Maradona, na partida desta quarta-feira (15), no jogo de volta. Contudo, os torcedores visitantes ainda assim se fazem presentes na Itália e entraram em confronto com a polícia e os ultras napoletanos.

Nas vésperas da partida, a justificativa dada pela Prefeitura foi de “prevenir riscos à ordem e à segurança pública". Em nota, o SSC Napoli disse que estava altamente preocupado com a possibilidade de desordem.

A medida impedia que os torcedores do Eintracht residentes na Alemanha pudessem entrar no estádio. Com isso, o clube alemão abriu mão dos ingressos e não buscou mais alternativas de derrubar a deliberação. Entretanto, segundo a imprensa italiana, cerca de 600 torcedores do Frankfurt estão em Nápoles.

Ainda segundo a imprensa internacional, os ultras alemães tiveram o reforço dos torcedores da Atalanta, clube de Bérgamo, no qual são aliados. A maioria dos confrontos aconteceram no centro histórico de Nápoles. Agora, segundo informações locais, a situação está sob controle das autoridades. Porém, os rastros de destruição seguem pela cidade. Carros da polícia foram depredados e incinerados, mas não há registros de fatalidades.

Os torcedores do Eintracht Frankfurt estão em evidência desde a temporada passada. No confronto contra o Barcelona pela Liga Europa, estima-se que mais de 25 mil alemães estivessem no Camp Nou, nas quartas de final da competição. Na fase seguinte, os alemães invadiram o campo e usaram materiais pirotécnicos após conquistarem vaga na final da copa.

Já na fase de grupos da atual Champions League, na partida diante do Olympique de Marseille, em 13 de setembro de 2022, torcerdores do Eintracht foram filmados fazendo gestos nazistas.

