Dado acredita que entrega da Aparecidense pode causar problemas: "Um adversário que disputa muito"

No próximo sábado (13), o Náutico viaja até o estado de Goiás para enfrentar a Aparecidense. A equipe goiana não largou bem na competição e figura dentro da zona de rebaixamento da Série C. Ainda assim, Dado Cavalcanti, treinador alvirrubro, prega respeito ao adversário e cita características da equipe oponente. Na visão do técnico, o Camaleão deve gerar mais dificuldades que o Manaus e o São José.

“Nós vamos enfrentar um adversário bem mais competitivo do que os outros dois - Manaus e São José. Eles não passam por um momento muito bom, mas não posso achar que essa equipe esqueceu por tudo que passou. Na Série C do ano passado eles quase subiram na última rodada. Fizeram um Estadual muito regular e tiveram problemas na reta final. Agora acumularam duas derrotas no campeonato, mas para quem não visualiza apenas o resultado, quem vê além disso, sabe do desempenho da Aparecidense", declarou o técnico.

Para Dado, a Aparecidense fez bons jogos contra o Paysandu e São Bernardo. Os resultados, na visão do técnico, não necessariamente corresponde fielmente ao que foi o jogo. "Vamos enfrentar um adversário que disputa muito e isso tem sido um fator que nos traz mais dificuldade. A minha expectativa é que possamos melhorar nossos índices nos duelos individuais, estarmos organizados, para que possamos estar mais perto da vitória", completou.

Na primeira parte da temporada, o Náutico enfrentou intensas maratonas de jogos, principalmente enquanto esteve na disputa do Campeonato Pernambucano e Copa do Nordeste. Agora na disputa da Série C, o Timbu terá em média um jogo por semana. Para o treinador alvirrubro, esse é um fato a ser comemorado.

“A semana cheia, que a gente vibra e comemora, que em outros lugares do mundo é regra e aqui é exceção. Ela serve para completar a recuperação de um jogo para outro. Não existe nenhum resquício de uma partida para outra num intervalo de sete dias. Temos o entendimento que conseguimos recuperar os atletas totalmente nesse meio tempo e conseguimos pelo menos três a quatro sessões de treino para preparar a equipe para o jogo.

