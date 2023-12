A- A+

REI DO FUTEBOL Um ano da morte de Pelé: sete mil pessoas passaram por mausoléu do Rei em Santos Memorial tem esquema especial de visitação este mês para tentar aumentar número de visitantes

Um ano após sua morte, o Rei do Futebol continua emocionando seus súditos. Cerca de 7 mil pessoas passaram pelo mausoléu onde Pelé está sepultado, em Santos (SP), neste ano. Localizado no cemitério vertical Memorial Necrópole Ecumênica, o espaço foi aberto ao público em maio, com funcionamento de segunda a sexta-feira.

Nesses mais de sete meses, Edson Arantes do Nascimento recebeu a visita de 30 pessoas por dia em média. Morto em 29 de dezembro de 2022, Pelé teria hoje 83 anos.

Os números da peregrinação podem ser considerados baixos em uma biografia recheada de superlativos. Ou mesmo diante das multidões que já o viram de perto fazer mágica em campo. Em 21 de junho de 1970, por exemplo, na partida final da Copa do Mundo, 107 mil pessoas assistiram ao Brasil de Pelé derrotar a Itália no estádio Azteca, na Cidade do México, e conquistar o tricampeonato.

A repercussão mundial de sua morte não ofuscou as críticas sobre o que teria sido uma insuficiente mobilização dos brasileiros para prestar as últimas homenagens ao maior nome do esporte.

Se o presidente da Fifa chegou a pedir que ao menos uma arena por país recebesse o nome do Rei, o velório de Pelé, que durou 24 horas entre 2 e 3 de janeiro, teve ausências escandalosas de quase todos os principais jogadores das últimas seleções campeãs do mundo.



Neste mês em que a última despedida de Pelé completa um ano, o Mausoléu do Rei passou por um esquema especial de visitação para tentar ampliar a conta. O Memorial tem deixado o espaço aberto diariamente, das 9h às 12h e das 14h às 18h, até o fim do mês.

O local foi escolhido pelo próprio ex-atleta em vida. Em julho de 2003, aos 62 anos, Pelé comprou lóculos (espaços onde o caixão é colocado) para a família no nono andar, em referência ao número da camisa que o pai usava quando era jogador. Pelé, no entanto, foi sepultado em uma área especial, no primeiro andar do prédio, para facilitar o acesso para visitação.

O maior cemitério vertical do mundo tem vista para a Vila Belmiro, estádio onde Pelé começou sua carreira esportiva e que foi palco do mais triste episódio na história do Santos Futebol Clube este ano. Em 6 de dezembro, o time foi rebaixado para a Série B pela primeira vez.

Dada a grandeza do clube, bicampeão mundial e hepta brasileiro, e sua ligação marcante com o Rei Pelé, a queda de divisão do time foi repercutida em diversos veículos da imprensa internacional. O alemão Sport1, por exemplo, lembrou que o fato ocorreu "ironicamente no primeiro ano após a morte da lenda do clube".

Se santistas e amantes do futebol não poderão ver o Santos disputar a elite do Campeonato Brasileiro no próximo ano, o Mausoléu do Rei seguirá aberto. O espaço conta com 200 m², duas estátuas de tamanho real do Atleta do Século, decoração temática em torno da sepultura e até um Mercedes Benz S-280 doado pela montadora a Pelé em 1974, em comemoração ao milésimo gol do jogador. O veículo está exposto no Museu de Veículos do Memorial.

A entrada é gratuita, mas é preciso fazer um cadastro prévio no site do Memorial.

