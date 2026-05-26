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FUTEBOL Um ano de Ancelotti: confira o retrospecto do técnico à frente da Seleção Brasileira Italiano assumiu a Seleção em meio à crise e disputou dez partidas e chega à Copa de 2026 respaldado pela recuperação do ambiente interno

Há exatamente um ano, a chegada de Carlo Ancelotti à Seleção Brasileira colocava fim a uma das negociações mais longas e turbulentas da história recente da CBF. Depois de meses de espera, indefinições e mudanças de comando interinas, o treinador multicampeão pelo Real Madrid foi anunciado oficialmente como novo técnico da equipe nacional, tornando-se o primeiro estrangeiro a assumir de forma efetiva o Brasil em mais de seis décadas.



O cenário encontrado pelo italiano era de instabilidade. Eliminado nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, o Brasil atravessou um ciclo marcado por trocas de comando, atuações irregulares e pressão crescente sobre a CBF. Antes da chegada de Ancelotti, a Seleção passou pelas mãos de Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Júnior, sem conseguir estabelecer continuidade técnica ou identidade dentro de campo.

A estreia do treinador aconteceu em junho de 2025, com empate sem gols diante do Equador, fora de casa, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Dias depois, porém, veio a primeira vitória: 1 a 0 sobre o Paraguai, em São Paulo, resultado que praticamente encaminhou a classificação brasileira para a Copa do Mundo FIFA de 2026.



Carlo Ancelotti em treino da Seleção Brasileira. Foto: @rafaelribeirorio I CBF

Ao longo do primeiro ano no cargo, Ancelotti promoveu uma reformulação gradual na equipe. Sem mudanças bruscas, o treinador apostou em um modelo mais equilibrado defensivamente e passou a mesclar jogadores experientes com jovens revelações do futebol brasileiro e europeu. O período também marcou a retomada do protagonismo de Neymar, novamente peça central do projeto da Seleção.

Em 12 meses de trabalho, o italiano realizou cinco convocações oficiais e disputou dez partidas pela Seleção. O retrospecto registra cinco vitórias, dois empates e três derrotas, com 13 gols marcados e oito sofridos.

A última convocação do ciclo foi anunciada no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, e definiu os 26 jogadores que disputarão o Mundial de 2026. A lista simbolizou o encerramento do primeiro ciclo completo de Ancelotti no comando da equipe. Pouco depois, a CBF confirmou a renovação contratual do treinador até 2030.

Além dos resultados dentro de campo, o italiano também passou a ser elogiado nos bastidores pelo ambiente construído na Seleção. A relação próxima com os jogadores, o perfil sereno e a gestão menos conflituosa ajudaram a reduzir a pressão interna que cercava a equipe desde o pós-Catar.

Agora, Ancelotti inicia o maior desafio desde que aceitou comandar o Brasil. A estreia da Seleção na Copa do Mundo será no dia 13 de junho, diante do Marrocos, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Depois, o Brasil ainda enfrentará Haiti e Escócia na fase de grupos.

Um ano após assumir o comando da Seleção, o treinador chega ao Mundial respaldado pela recuperação do ambiente interno e pela expectativa de recolocar o Brasil na disputa pelo hexacampeonato.



25 de maio de 2025: o dia em que Carlo Ancelotti chegou ao Brasil para assumir o comando da maior Seleção do mundo



Um ano depois, seguimos juntos, mais fortes e unidos, sonhando alto e trabalhando por novos capítulos de glória para a Amarelinha. Agora, o foco é total na… pic.twitter.com/nY5vfrRCsk — brasil (@CBF_Futebol) May 25, 2026

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