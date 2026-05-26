Ter, 26 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça26/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
FUTEBOL

Um ano de Ancelotti: confira o retrospecto do técnico à frente da Seleção Brasileira

Italiano assumiu a Seleção em meio à crise e disputou dez partidas e chega à Copa de 2026 respaldado pela recuperação do ambiente interno

Reportar Erro
Ancelotti completa um ano no comando da Seleção BrasileiraAncelotti completa um ano no comando da Seleção Brasileira - Foto: Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Há exatamente um ano, a chegada de Carlo Ancelotti à Seleção Brasileira colocava fim a uma das negociações mais longas e turbulentas da história recente da CBF. Depois de meses de espera, indefinições e mudanças de comando interinas, o treinador multicampeão pelo Real Madrid foi anunciado oficialmente como novo técnico da equipe nacional, tornando-se o primeiro estrangeiro a assumir de forma efetiva o Brasil em mais de seis décadas.
 

Leia também

• Samir Xaud comenta lesão de Neymar e reforça autonomia de Ancelotti na convocação para a Copa

• Endrick comemora convocação de Ancelotti: 'Primeira Copa com a maior seleção do mundo'

• Copa do Mundo: Ancelotti pode ter 10 'desfalques' na primeira semana de treinos

O cenário encontrado pelo italiano era de instabilidade. Eliminado nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, o Brasil atravessou um ciclo marcado por trocas de comando, atuações irregulares e pressão crescente sobre a CBF. Antes da chegada de Ancelotti, a Seleção passou pelas mãos de Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Júnior, sem conseguir estabelecer continuidade técnica ou identidade dentro de campo.

A estreia do treinador aconteceu em junho de 2025, com empate sem gols diante do Equador, fora de casa, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Dias depois, porém, veio a primeira vitória: 1 a 0 sobre o Paraguai, em São Paulo, resultado que praticamente encaminhou a classificação brasileira para a Copa do Mundo FIFA de 2026.
 

Técnico Carlo Ancelotti terá RaphinhaCarlo Ancelotti em treino da Seleção Brasileira. Foto: @rafaelribeirorio I CBF

Ao longo do primeiro ano no cargo, Ancelotti promoveu uma reformulação gradual na equipe. Sem mudanças bruscas, o treinador apostou em um modelo mais equilibrado defensivamente e passou a mesclar jogadores experientes com jovens revelações do futebol brasileiro e europeu. O período também marcou a retomada do protagonismo de Neymar, novamente peça central do projeto da Seleção.

Em 12 meses de trabalho, o italiano realizou cinco convocações oficiais e disputou dez partidas pela Seleção. O retrospecto registra cinco vitórias, dois empates e três derrotas, com 13 gols marcados e oito sofridos.

A última convocação do ciclo foi anunciada no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, e definiu os 26 jogadores que disputarão o Mundial de 2026. A lista simbolizou o encerramento do primeiro ciclo completo de Ancelotti no comando da equipe. Pouco depois, a CBF confirmou a renovação contratual do treinador até 2030.

Além dos resultados dentro de campo, o italiano também passou a ser elogiado nos bastidores pelo ambiente construído na Seleção. A relação próxima com os jogadores, o perfil sereno e a gestão menos conflituosa ajudaram a reduzir a pressão interna que cercava a equipe desde o pós-Catar.

Agora, Ancelotti inicia o maior desafio desde que aceitou comandar o Brasil. A estreia da Seleção na Copa do Mundo será no dia 13 de junho, diante do Marrocos, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Depois, o Brasil ainda enfrentará Haiti e Escócia na fase de grupos.

Um ano após assumir o comando da Seleção, o treinador chega ao Mundial respaldado pela recuperação do ambiente interno e pela expectativa de recolocar o Brasil na disputa pelo hexacampeonato.
 

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter