Futebol Um ano de Love no Sport: atacante celebra data como artilheiro da Série B e 400 gols na carreira Camisa 9 já marcou 29 gols desde que chegou ao Sport, em julho do ano passado

Um ano de Sport. No dia 26 de julho de 2022, o Leão acertou a contratação de Vagner Love. De lá para cá, o camisa 9 pode dizer que virou um dos atletas de maior destaque do elenco. Em 58 jogos, o centroavante fez 29 gols, média de 0,5 por partida. O mais recente foi o de número 400 na carreira.



“Estou muito feliz de completar um ano aqui dentro do Sport. Desde minha chegada, sempre fui bem tratado por todos. Quero retribuir o carinho que todos têm por mim aqui no clube. Já pude conquistar um título pelo Sport. Quero agora um segundo e o acesso”, afirmou, citando o troféu do Campeonato Pernambucano, levantado no primeiro semestre. O foco agora é na taça da Série B.



Quarto colocado da Segundona, com 35 pontos, o Sport pega na próxima sexta (28) o CRB, na Ilha do Retiro. Oportunidade para Love aumentar o número de gols e ajudar o Leão a seguir firme na briga pelo acesso e título da competição.





“Quanto menos errar, melhor. Isso nos dará possibilidade de conquistar os objetivos. Temos de manter as coisas boas que fizemos no último jogo para fazer uma boa partida em casa, conseguindo os três pontos. Espero que o torcedor compareça na Ilha. Sempre que ele está no estádio, nos apoiando, conseguimos êxito. Será uma força bem-vinda para sairmos com a vitória”, declarou.

