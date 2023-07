A- A+

Retrô Um dos artilheiros do Retrô na Série D, Luisinho prega manutenção da invencibilidade na 1° fase A Fênix de Camaragibe já está garantida na fase final da quarta divisão

Um dos principais nomes do Retrô, Luisinho está sendo decisivo para a Fênix na Série D do Campeonato Brasileiro. Ao lado de Giva, o meia-atacante é o artilheiro da equipe na quarta divisão com três gols marcados.

"Quero agradecer aos meus companheiros, com a junção de todos as coisas vem acontecendo. Tenho certeza que essa fase vai continuar porque o grupo está confiante e todos fazendo sua parte", disse Luisinho.

O Retrô lidera de forma isolada o grupo 4 da competição com 23 pontos e está com a vaga ao mata-mata garantida. O Asa de Arapicara, quinto colocado, tem 13 pontos e só pode chegar em 22 até o final da chave.

Uma das brigas do Retrô nos três jogos que restam da primeira fase é para manter a invencibilidade.

"Acredito que a gente tem que terminar a fase de grupos bem, sem perder nenhum jogo. Continuar invictos é importante para o time e seguir brigando entre os melhores da competição para decidir em casa no mata-mata", afirmou Luisinho.

O próximo jogo da Fênix é neste sábado (8), às 17h, na Arena de Pernambuco, contra o Bahia de Feira.

