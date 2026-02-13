A- A+

Basquete Um dos maiores armadores da NBA, Chris Paul anuncia aposentadoria Draftado em 2005 pelo New Orleans Hornets, rapidamente se destacou por sua habilidade no controle de bola, visão de jogo e liderança em quadra

Um dos maiores armadores da história da NBA, Chris Paul anunciou que deixará as quadras. O atleta defendia o Los Angeles Clippers desde outubro do ano passado, quando foi trocado pelo San Antonio Spurs, seu então clube — o seu nono clube na carreira.

"Depois de mais de 21 anos, estou me afastando do basquete. Enquanto escrevo isso, é difícil saber o que sentir, mas, pela primeira vez - e a maioria das pessoas ficaria surpresa - eu não tenho a resposta, rs! Mas, principalmente, estou cheio de alegria e gratidão! Embora este capítulo de ser um "jogador da NBA" tenha terminado, o basquete estará para sempre gravado no DNA da minha vida", postou o jogador em suas redes sociais.

Recente retorno aos Clippers

Chris Paul, de 40 anos, retornou, em julho passado, aos Clippers, time onde se consolidou como um dos símbolos da era “Lob City”, entre 2011 e 2017, ao lado de Blake Griffin e DeAndre Jordan.

Na última temporada, com o San Antonio Spurs, o armador atuou em todos os 82 jogos, apresentando médias de 8,8 pontos, 7,4 assistências e 3,6 rebotes em 28 minutos por partida, com aproveitamento de 42,7% nos arremessos.

Chris Paul é um dos armadores mais talentosos e influentes da história da NBA. Draftado em 2005 pelo New Orleans Hornets, rapidamente se destacou por sua habilidade no controle de bola, visão de jogo e liderança em quadra.

Ao longo de sua carreira, jogou por equipes como New Orleans Hornets, Los Angeles Clippers, Houston Rockets, Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs.

