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memórias "Um encontro para história": Oscar Schmidt jogou contra Michael Jordan duas vezes na carreira Filho do brasileiro resgatou fotos do encontro em jogo festivo na Itália

Mesmo nunca tendo atuado na NBA, a liga norte-americana de basquete, Oscar Schmidt chegou a enfrentar duas vezes Michael Jordan, considerado o maior jogador da história da modalidade. O ícone do esporte brasileiro morreu na última sexta-feira, aos 68 anos.

O primeiro duelo entre as lendas do basquete aconteceu em um All Star Game comemorativo na Itália. Em fevereiro deste ano, Felipe Schmidt, filho do ex-ala brasileiro, resgatou fotos do "encontro que entra direto pra história".

— As pessoas sempre me perguntam se meu pai jogou com o Michael Jordan. Se ele conheceu o Michael Jordan. E esses dias, meu cunhado foi fundo nos arquivos… e encontrou essas fotos simplesmente absurdas. Meu pai dividindo a quadra, jogando junto e contra o GOAT, em um All-Star Game comemorativo na Itália. Um encontro que, por si só, já entra direto pra história — escreveu Felipe nas redes sociais.

Os dois voltaram a dividir a quadra nas Olimpíadas de 1992, em Barcelona. Michael Jordan, principal nome do estrelado Dream Team dos Estados Unidos, levou a melhor sobre o Brasil de Oscar por 127 a 83, pelo Grupo A da fase preliminar.

Oscar, que já tinha seus 34 anos e disputava o que seria a penúltima Olimpíada da carreira, não se intimidou. Terminou como cestinha brasileiro da partida, com 24 pontos (também registrou duas assistências e dois rebotes), 15 deles em arremessos de três pontos. Foi o segundo maior pontuador da partida, atrás apenas dos 30 de Barkley.

Oscar, um dos 'criadores' do Dream Team

Além disso, ele acabou sendo um dos responsáveis da criação do Dream Team para os Jogos Olímpicos de Barcelona, quando marcou 46 pontos na histórica vitória do Brasil por 120 a 115 sobre os Estados Unidos na final dos Jogos Pan-Americanos de 1987, em Indianápolis.

O resultado chacoalhou os bastidores do basquete americano e foi uma das raízes da criação do time dos sonhos dos Estados Unidos para a Olimpíada seguinte.

Em 1987, ainda estava em vigor um regulamento da Fiba que vetava a participação de atletas da NBA em suas competições, formalmente consideradas amadoras. Com times compostos por universitários e atletas de competições alternativas, os Estados Unidos voltaram a se frustrar em 1988: caíram na semifinal para União Soviética nos Jogos Olímpicos de Seul-1988. Ficaram apenas com o bronze.

A regra da Fiba foi derrubada no ano seguinte. Livres para escalar seus melhores jogadores e vivendo uma das melhores fases da história da NBA, os americanos levaram nomes como Michael Jordan, Larry Bird, Scottie Pippen, Magic Johnson, Karl Malone e John Stockton. No fim, o Dream Team conquistou a medalha de ouro.

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