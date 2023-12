A- A+

Futebol Um estreando, outro retornando: Náutico apresenta goleiro Jeferson Romário e preparador Gilberto Ex-Operário, goleiro chega para brigar por espaço com Vagner e Bruno Lopes, tendo apoio do preparador e ex-arqueiro alvirrubro

Jeferson Romário ainda era uma criança quando Gilberto ajudou o Náutico a conseguir o bicampeonato pernambucano (2001-2002). Mais de duas décadas depois, os caminhos deles se encontram. Agora adulto, Jeferson foi contratado pelo Timbu para brigar com Vagner e Bruno Lopes por um espaço na meta. Tudo isso sob os olhares do antigo atleta e agora preparador de goleiros. Em comum, o desejo de fazer história. Para o segundo, no caso, aumentá-la.

“Tinha uma proposta do Floresta, mas resolvi ficar aqui por conta da história que tenho no clube e no Nordeste. Estou de volta para minha casa, feliz e espero fazer um grande trabalho aqui”, afirmou o preparador.

“Vi Vagner jogar essa temporada, mas não tinha trabalhado ainda com ele. Vi Bruno jogar e ele tem bastante qualidade. É um menino da casa. Tem agora Jeferson também, com quem esperamos fazer uma grande temporada. O goleiro tem de saber jogar com os pés. Jeferson e Vagner sabem e vamos colocar isso em prática no dia a dia”, completou.

Gilberto, por sinal, já tinha trabalhado como preparador de goleiros do Náutico em 2019, deixando o clube após o título da Série C. No retorno, vendo a equipe na mesma divisão, o profissional trabalhará com Jeferson, de 29 anos, que estava no Operário-PR.

“Fiquei muito feliz e até um pouco surpreso porque não esperava receber uma proposta de um grande clube. Quando recebi a ligação do pessoal do Náutico, estava em casa com a família e a gente ficou feliz com essa oportunidade. Na hora, não exitei ou pensei duas vezes: falei com meu empresário para fecharmos o quanto antes”, declarou o goleiro.

Na briga por uma vaga no gol alvirrubro, Jeferson demonstrou respeito pelo atual dono da meta. “Acompanhei a trajetória de Vagner desde o Ituano, com o título paulista. Também venho do futebol de São Paulo, tendo dois títulos com o Mirassol. Ter esse privilégio de trabalhar com Vagner e com Gilberto, além de Bruno e Léo, é uma grande oportunidade de aprender”, frisou.

