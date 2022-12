Um minuto de silêncio: competições prestam homenagem ao Rei Pelé

A- A+

A morte de Pelé, falecido nesta quinta-feira (29), em São Paulo, deixou o mundo do futebol de luto. Além das homenagens prestadas por personalidades e instituições, jogos na Europa passaram a respeitar um minuto de silêncio ao Rei.

O jogo entre Atlético de Madrid e Elche, pelo Campeonato Espanhol, prestou essa homenagem antes de a bola rolar. Inclusive, a LaLiga definiu que todos os jogos da 15ª rodada respeitarão o minuto.

Apenas as partidas entre Girona x Rayo e Betis x Athletic, que ocorreram antes do anúncio feito pela LaLiga, não prestarão a homenagem, mas Real Madrid x Valladolid, na sexta-feira (30), e Barcelona x Espanyol, no sábado (31), terão o momento.



Em nota postada no site, a La Liga manifestou sua nota de pesar. “O mundo do futebol se despede de Edson Arantes do Nascimento com honra e respeito, reconhecendo o grande legado do brasileiro”, diz o texto.

Homenagem também na França

A Ligue 1, primeira divisão francesa, também definiu que as partidas da 16ª rodada prestassem homenagem a Pelé nesta quinta-feira (29). A partida entre Olympique de Marselha e Toulouse respeitaram o minuto de silêncio enquanto a foto do Rei aparecia no telão.

No momento da homenagem, o meia francês Dimitri Payet, do Olympique de Marselha, chegou a chorar.

Na Inglaterra, a EFL Championship, segunda divisão nacional do futebol inglês, também teve homenagem. A partida entre Blackpool x Sheffield, as equipes fizeram um minuto de aplausos ao brasileiro. No telão, uma foto de Pelé em preto e branco ocupava o espaço.

E ainda teve homenagem no Campeonato Português. Antes de a bola rolar para Sporting x Paços Ferreira, um minuto de silêncio foi respeitado. Também apareceu Estádio José Alvalade.



O elenco do Flamengo não jogou ontem, mas homenageou Pelé durante treinamento, respeitando o minuto de silêncio. "Descanse em paz, Rei", publicou o Clube.





O Sport também fez o mesmo. Durante o treino, o elenco respeitou um minuto de silêncio. "Leão reunido para rezar em memória do Rei do Futebol. Descanse em paz, Pelé, seu legado é eterno!", publicou.

Além do futebol

No Brasil, as homenagens ao Rei vão além do futebol. Na quadra do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, a partida de basquete entre Flamengo e Franca, pelo NBB, também respeitou o minuto de silêncio ants de o jogo começar.

