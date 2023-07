A- A+

SÉRIE C "Um momento muito importante para pontuar", diz técnico do Altos sobre duelo contra o Náutico Luan Carlos fará sua estreia pelo clube nesta segunda-feira (03)

O duelo entre Náutico e Altos-PI, marcado para esta segunda-feira (03), às 20h, nos Aflitos, já possui clima de decisão, já que o Timbu precisa vencer para colar de vez no G-8. E, se a ordem no Alvirrubro é "vencer ou vencer", do outro lado não é diferente.

Pelo menos foi isso que revelou o técnico Luan Carlos, que estreia pelo time no confronto de logo mais. O comandante pontuou a importância da vitória para o Alviverde, lanterna da Série C com 10 pontos. "A expectativa é muito boa para o jogo. Estamos encerrando a preparação entendendo que é um momento muito importante para que a gente possa pontuar", destacou.

Correndo contra o tempo, ambos times precisam dos três pontos para se aproximarem dos seus objetivos na competição. Uma vitória para o Náutico, que briga na parte de cima da tabela com um jogo a menos que os demais adversários, significaria um avanço da décima para, pelo menos, a quinta posição na tabela.

Para o Timbu, o jogo representa também um alívio desejado por todos os jogadores e torcedores do clube, já que o Náutico vem de três jogos sem vitória - empate em 2 a 2 contra o Confiança; empate em 1 a 1 contra o Botafogo-PB; e derrota para o Amazonas, por 1 a 0.

Já para o Altos, que também possui um jogo a menos,uma vitória nesta segunda representaria um fôlego bem-vindo, já que, se sair triunfante do duelo contra o Timbu, o Alviverde conseguiria deixar a lanterna, alcançar a 14ª posição, e passará a possuir mais chances de brigar por uma vaga na próxima fase.

O duelo marca também a estreia do técnico Luan Carlos, que chegou ao clube após comandar o Campinense para substituir o treinador Sérgio Soares, demitido na semana passada. Apesar de possuir pouco tempo para preparação, o novo comandante do Altos chegou a revelar ainda que os atletas estão prontos para o desafio:



"Os jogadores estão muito concentrados, motivados e entendendo o desafio que temos pela frente. Então temos que manter o nível de concentração elevado, com bastante intensidade, para competir bem com o Náutico", destacou.





Veja também

FUTEBOL FEMININO Em busca do título inédito, Seleção Brasileira Feminina embarca para a disputa da Copa do Mundo