Confusão Um morto e 'dezenas' feridos em tumulto em frente a estádio no Iraque A confusão aconteceu nos arredores do estádio Basra International

Uma pessoa morreu e "dezenas" ficaram feridas nesta quinta-feira (19) em um tumulto do lado de fora de um estádio de futebol no Iraque, onde a final da Copa do Golfo será disputada, disseram fontes médicas e de segurança.

Milhares de torcedores sem ingressos se aglomeraram desde a madrugada em frente aos portões do estádio de Basra (sul) na esperança de assistir à partida entre Iraque e Omã que deve começar às 19h (13h no horário de Brasília).

"Há uma morte e dezenas de ferimentos leves", disse uma fonte médica que pediu anonimato. Um funcionário do Ministério do Interior confirmou o saldo.

