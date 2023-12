Uma cidade, dois estádios e sete jogos para o título mundial

A- A+

A cidade de Jidá, na costa oeste da Arábia Saudita, banhada pelo Mar Vermelho, será a única sede dos sete jogos programados para o Mundial de Clubes da Fifa 2023, que acontece de 12 a 22 de dezembro.

Os sete clubes participantes (seis campeões continentais e o campeão saudita) não começarão suas campanhas no torneio na mesma fase.

Assim, o campeão da Oceania, o Auckland City, e o campeão da liga saudita, o Al-Ittihad, terão que vencer quatro jogos consecutivos para serem campeões.

Sauditas e neozelandeses vão se enfrentar nesta terça-feira (12) e o vencedor pega na fase seguinte, equivalente às quartas de final, o Al Ahly do Egito, campeão africano.

Nessa mesma rodada, o mexicano León, campeão da Concacaf, e o japonês Urawa Red Diamonds, campeão asiático, brigarão por uma vaga nas semifinais, que já têm Manchester City (campeão da Europa) e Fluminense (campeão da Conmebol) automaticamente classificados.

No dia 22 de dezembro será realizado o jogo da disputa do terceiro lugar entre os perdedores das semifinais (o que garante que Flu e City farão pelo menos duas partidas na Arábia Saudita) e também a grande final.

Dos sete jogos programados, cinco deles (inclusive a final) vão acontecer no King Abdullah Sports City Stadium e os outros dois (um da segunda fase e a disputa do terceiro lugar) serão no estádio Prince Abdullah Al-Faisal.

Este último é o mais antigo dos dois. Construído nos anos 1970, foi reformado recentemente para se adaptar aos padrões da Fifa e tem capacidade para 23 mil espectadores.

Já o estádio que será palco da maior parte do torneio, o King Abdullah Sports City Stadium, tem uma estrutura mais moderna. Conhecido como "A Joia", pode receber mais de 60 mil pessoas.

Habitualmente, é palco dos jogos como mandante dos dois clubes da cidade, o Al-Ittihad e o Al-Ahli, e casa da seleção da Arábia Saudita.



1ª fase:

(P1) 12 de dezembro, King Abdullah Sports City Stadium:

(15H00) Al-Ittihad x Auckland City

2ª fase:

(P2) 15 de dezembro, estádio Príncipe Abdullah Al-Faisal:

(11H30) León x Urawa Reds

(P3) 15 de dezembro, King Abdullah Sports City Stadium:

(15H00) Al Ahly x Vencedor (P1)

Semifinais:

(P4) 18 de dezembro, King Abdullah Sports City Stadium:

(15H00) Fluminense x Vencedor (P3)

(P5) 19 de dezembro, King Abdullah Sports City Stadium:

(15H00) Manchester City x Vencedor (P2)

Disputa do terceiro lugar:

22 de dezembro, estádio Príncipe Abdullah Al-Faisal:

(11h30) Perdedores das duas semifinais

Final:

22 de dezembro, King Abdullah Sports City Stadium:

(15H00) Vencedores das duas semifinais

