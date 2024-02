A- A+

SPORT "Uma das melhores equipes do Brasil", diz técnico do Sport sobre o Fortaleza, próximo adversário Leão encara a equipe cearense na próxima quarta-feira (21), na Arena de Pernambuco, pela Copa do Nordeste

Por mais que tenha saído de campo contra o Porto, nesse sábado (17), com a vitória e a classificação para as semifinais do Campeonato Pernambucano, o técnico do Sport, Mariano Soso, já mira o próximo desafio. Se trata de encarar o Fortaleza, na Arena de Pernambuco, na próxima quarta-feira (21), pela quarta rodada da Copa do Nordeste.

Em preparação para o confronto, o treinador não poupou elogios para o time cearense, que, ao seu ver, "é um dos melhores do Brasil". Ainda assim, ele também afirmou que é papel da sua comissão achar meios para "neutralizar" o adversário.

"O próximo jogo vai ser complexo. Acho que nossa equipe tem qualidade e capacidade. Acho importante centralizar a atenção em nossas virtudes. Na descrição do Fortaleza, vemos principalmente um elenco de qualidade, que jogam a Série A, e tem algo muito destacado, que é um modelo de jogo muito claro e um grande treinador, que é Juan Pablo Vojvoda. Mas uma equipe alcança autoridade quando sustenta comportamentos. Acho que vamos enfrentar uma das melhores equipes do futebol brasileiro", começou o treinador.

"Tanto Vojvoda, quanTo sua comissão, ao meu entender, são exemplares, dentro e fora de campo. É um jogo que estou esperando. O jogo é dos jogadores, mas temos a tarefa muito importante de desenhar um plano de jogo que neutralize e que possa agredir o Fortaleza. Com consciência de que, se existe uma brecha entre as duas equipes, é papel do treinador encurtar isso", completou.

O jogo também é especial para Soso, que terá a chance de enfrentar um compatriota pela primeira vez desde que chegou ao Brasil. Se trata do técnico Vojvoda, argentino que comanda o time cearense desde 2021. O técnico do Rubro-negro chegou, inclusive, a revelar uma relação próxima com o treineiro adversário. "Juan Pablo vem tendo atitudes muito solidárias desde que cheguei ao Brasil, e tem sido muito generoso", afirmou.

Torcida apaixonada

Jogadores do Sport reverenciam torcida após vitória sobre o Porto. - Foto: Paulo Paiva/SCR

Para a partida contra o Fortaleza, o técnico espera o mesmo apoio da torcida que recebeu durante a vitória diante do Porto. "A torcida, hoje me emocionei no início de jogo. Disse para a comissão, 'Como sentem o jogo, essa paixão'. Eu adimiro torcedores profundamente. Eu sinto como torcedor da minha equipe na Argentina, mas como trienador você vai perdendo essa paixão de torcedor, que fica no estádio em busca de uma alegria. Mas acho que foi incondicional a torcida hoje e dividimos com eles esse momento de alegria, de classificação e de liderança no Estadual", explicou.



Atual terceiro colocado do Grupo A, com seis pontos, o duelo é importante para que o Sport continue na sua luta pela ponta da tabela de classificação para a próxima fase. Já o Fortaleza, que vem de um empate em 3 a 3 com o Ceará no Campeonato Cearense, está na segunda posição do Grupo B, também com seis pontos, e está focado em conseguir uma vitória para apertar o Bahia, líder com a mesma pontuação.

Veja também

basquete Curry supera Sabrina Ionescu e vence desafio inédito de arremessos de três pontos da NBA