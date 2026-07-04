A- A+

COPA DO MUNDO Unai Simón aponta queda em CR7 antes de Portugal x Espanha: "Não tem mais o ritmo de antes" Segundo ele, o atleta de 41 anos já não tem mais a intensidade que marcou o apogeu da sua carreira

Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo já não tem a mesma intensidade física que marcou o auge de sua carreira. Essa foi a avaliação do goleiro da Espanha, Unai Simón, ao projetar o duelo contra Portugal pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

O camisa 1 espanhol afirmou que o astro português perdeu o ritmo dos tempos de juventude, mas fez um alerta aos companheiros.

"Cristiano Ronaldo e Modric são jogadores que não têm mais o ritmo de antes, o ritmo que tinham há cinco, seis anos", afirmou Unai Simón, em entrevista à CazéTV.

Na sequência, porém, o goleiro destacou que a experiência e a qualidade técnica do português continuam fazendo a diferença, principalmente dentro da área.

"Eles eram muito decisivos. Mas Cristiano ainda mantém o arremate e o domínio de bola na área, onde ele é determinante. Vai nos dar trabalho e temos que estar preparados para ele", completou.

Portugal e Espanha se enfrentam na próxima segunda-feira, às 16h, em Dallas, valendo vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.

Cristiano chega ao clássico vivendo uma campanha marcada por altos e baixos. O atacante soma três gols no torneio e foi decisivo na vitória sobre a Croácia, na segunda fase.

Antes, marcou duas vezes na goleada por 5 a 0 sobre o Uzbequistão, mas também foi alvo de críticas pelas atuações no empate por 1 a 1 diante da República Democrática do Congo e no 0 a 0 contra a Colômbia.

Mesmo com Gonçalo Ramos tendo marcado o gol da classificação sobre os croatas, a tendência é que Roberto Martínez mantenha Cristiano Ronaldo entre os titulares para encarar uma defesa que ainda não foi vazada na Copa do Mundo.

Veja também