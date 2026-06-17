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COPA DO MUNDO Undav, Pavlović e Havertz: camisas alemãs na Copa do Mundo esgotam por falta da letra "V" "Desculpe, estamos atualmente sem este caractere". Adidas informa que escassez foi resolvida e estoque será reposto

Após a forte procura dos torcedores, camisas da Copa do Mundo de vários jogadores da seleção da Alemanha ficaram temporariamente indisponíveis. O motivo: a falta da letra “V”, informou a Adidas nesta quarta-feira.

De acordo com a gigante de artigos esportivos, os torcedores correram para comprar camisas de Kai Havertz, Deniz Undav e Aleksandar Pavlović, esgotando os estoques da letra.

Um porta-voz da Adidas, que fornece os uniformes da seleção alemã de futebol, confirmou que "houve uma escassez temporária da letra V", acrescentando que “essas faltas foram rapidamente resolvidas” e que as camisas de futebol com a “letra ‘V’ estarão novamente disponíveis em breve para encomenda on-line”.

A AFP reportou que uma tentativa de comprar uma camisa do jogador Kai Havertz na loja on-line da Adidas não teve sucesso mais cedo nesta quarta-feira. No site, aparecia a seguinte mensagem: “Desculpe, estamos atualmente sem estoque dos seguintes caracteres: V.” Mais tarde, porém, as camisas voltaram a ficar disponíveis horas depois, ao custo de € 170 (o equivalente a US$ 198 ou R$ 1.000).

A Adidas fornece uniformes para 14 das 48 seleções que disputam a Copa do Mundo deste ano e obtém enormes lucros com a venda de produtos relacionados ao torneio. No entanto, diz a AFP, a seleção da Alemanha deixará de usar a Adidas como fornecedora de seus uniformes a partir de 2027, encerrando uma parceria que durou mais de 70 anos e incluiu quatro títulos mundiais. Ela vai passar a utilizar os produtos da Nike.

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