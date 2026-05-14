Única derrota do Santa Cruz para o Volta Redonda virou "vitória" na Justiça; entenda
Na história, o Tricolor acumula cinco vitórias (uma delas alcançada nos tribunais) e um empate diante dos cariocas. Próximo duelo será sábado (16), na Arena de Pernambuco
O Santa Cruz se apega a um retrospecto animador diante do Volta Redonda para apostar em uma vitória que pode aproximar o time do G8 da Série C do Campeonato Brasileiro. O Tricolor nunca perdeu na história para o Voltaço. Ao menos não na teoria - isso será explicado em breve. O tabu poderá ser atualizado neste sábado (16), no confronto entre os times, na Arena de Pernambuco, pela sétima rodada da competição.
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Histórico
As equipes já se encontraram seis vezes na história. O Santa Cruz venceu quatro vezes, empatou uma e em outra o triunfo foi alcançado nos tribunais. O caso foi pela Série B de 1998.
Há 28 anos, na estreia da competição, o Volta Redonda goleou o Santa por 4x0, no Raulino de Oliveira. O problema é que o Voltaço escalou um jogador irregular na partida, o meia Anderson Ortega, que não teve à época a renovação de contrato com a equipe homologada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
O atleta chegou a jogar mais uma partida pelo Volta Redonda, no empate em 2x2 com o Sampaio Corrêa, no Castelão. Horas após o jogo, a Bolívia Querida notificou a CBF sobre a irregularidade. A entidade acatou o pedido e reconheceu os maranhenses como ganhadores do jogo, com o placar de 2x0.
Vendo a brecha, o Santa também recorreu e ganhou os pontos do duelo, com o resultado se transformando em um 2x0 a favor. O Tricolor também enfrentou o adversário pelo returno do Grupo B, ganhando por 3x2, no Recife.
Com a perda de quatro pontos nos dois jogos, o Volta Redonda terminou como lanterna da chave, com apenas seis pontos, sendo rebaixado à Série C. Ortega, pivô do escândalo, foi dispensado logo em seguida.
Demais jogos
Antes desse caso, Santa Cruz e Volta Redonda se enfrentaram duas vezes na década de 1970. Pelo Brasileirão de 1976, o Tricolor venceu por 2x0. Dois anos depois, também pelo torneio nacional, os pernambucanos golearam por 5x1.
Os outros dois encontros foram pela Série C 2021. No Rio de Janeiro, os clubes empataram em 0x0. No embate realizado no Arruda, vitória por 2x1. Em 2026, o Santa Cruz ocupa o 13º lugar da Série C, com sete pontos. O Volta Redonda é o 17º, com cinco.