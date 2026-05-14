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Futebol Única derrota do Santa Cruz para o Volta Redonda virou "vitória" na Justiça; entenda Na história, o Tricolor acumula cinco vitórias (uma delas alcançada nos tribunais) e um empate diante dos cariocas. Próximo duelo será sábado (16), na Arena de Pernambuco

O Santa Cruz se apega a um retrospecto animador diante do Volta Redonda para apostar em uma vitória que pode aproximar o time do G8 da Série C do Campeonato Brasileiro. O Tricolor nunca perdeu na história para o Voltaço. Ao menos não na teoria - isso será explicado em breve. O tabu poderá ser atualizado neste sábado (16), no confronto entre os times, na Arena de Pernambuco, pela sétima rodada da competição.

Histórico

As equipes já se encontraram seis vezes na história. O Santa Cruz venceu quatro vezes, empatou uma e em outra o triunfo foi alcançado nos tribunais. O caso foi pela Série B de 1998.

Há 28 anos, na estreia da competição, o Volta Redonda goleou o Santa por 4x0, no Raulino de Oliveira. O problema é que o Voltaço escalou um jogador irregular na partida, o meia Anderson Ortega, que não teve à época a renovação de contrato com a equipe homologada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O atleta chegou a jogar mais uma partida pelo Volta Redonda, no empate em 2x2 com o Sampaio Corrêa, no Castelão. Horas após o jogo, a Bolívia Querida notificou a CBF sobre a irregularidade. A entidade acatou o pedido e reconheceu os maranhenses como ganhadores do jogo, com o placar de 2x0.

Vendo a brecha, o Santa também recorreu e ganhou os pontos do duelo, com o resultado se transformando em um 2x0 a favor. O Tricolor também enfrentou o adversário pelo returno do Grupo B, ganhando por 3x2, no Recife.

Com a perda de quatro pontos nos dois jogos, o Volta Redonda terminou como lanterna da chave, com apenas seis pontos, sendo rebaixado à Série C. Ortega, pivô do escândalo, foi dispensado logo em seguida.

Demais jogos

Antes desse caso, Santa Cruz e Volta Redonda se enfrentaram duas vezes na década de 1970. Pelo Brasileirão de 1976, o Tricolor venceu por 2x0. Dois anos depois, também pelo torneio nacional, os pernambucanos golearam por 5x1.

Os outros dois encontros foram pela Série C 2021. No Rio de Janeiro, os clubes empataram em 0x0. No embate realizado no Arruda, vitória por 2x1. Em 2026, o Santa Cruz ocupa o 13º lugar da Série C, com sete pontos. O Volta Redonda é o 17º, com cinco.

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