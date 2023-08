Nyeme exalta orgulho por ser única jogadora do Nordeste na seleção brasileira feminina de vôlei

A- A+

Natural de Barra do Corda, no Maranhão, a líbero Nyeme é a única atleta do Nordeste a compor a atual formação da seleção brasileira feminina de vôlei.

Ampliando a questão para a área técnica, esse número sobe para dois, por conta do assistente Paulo Coco nascido em Olinda, em Pernambuco. Na última quinta-feira (17), aliás, ele recebeu o título de Cidadão do Recife na Câmara Municipal da cidade.

Para Nyeme, o Campeonato Sul-Americano, iniciado na noite deste sábado (19), é apenas o início de uma caminhada rumo ao objetivo maior do grupo.

“A gente tem se preparado como se fosse jogar a Olimpíada. O Sul-Americano é uma ‘escadinha’. A gente tem que pensar na sequência do nosso time. Vamos entrar em quadra já pensando na frente”, garantiu.

Essa primeira entrada será diante do Chile, às 20h30, no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife.

Com a sensação de ser a “dona da casa” na disputa, ela ressaltou o carinho que ela e as companheiras estão recebendo do público pernambucano desde o desembarque na capital, na noite da última quarta-feira (16).

“Eu sinto muito orgulho. Todo mundo aqui sabe que eu tenho orgulho em ser nordestina. Jogar aqui no Recife é gratificante, é como estar em casa. Sei que vai ser muito importante para mim e toda a equipe jogar aqui, porque o povo daqui é maravilhoso”, disse.

Abaixo, confira a tabela dos jogos femininos do Sul-Americano

19/08 (sábado)

Argentina x Peru, às 18h

Brasil x Chile, às 20h30

20/08 (domingo)

Chile x Colômbia, às 16h

Brasil x Argentina, às 18h30

21/08 (segunda-feira)

Peru x Colômbia, às 18h

Chile x Argentina, às 20h30

22/08 (terça-feira)

Argentina x Colômbia, às 18h

Brasil x Peru, às 20h30

23/08 (quarta-feira)

Peru x Chile, às 18h

Brasil x Colômbia, às 20h30

