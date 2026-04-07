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FUTEBOL Única representante de Pernambuco, equipe de futebol de cegos de Paulista estreia no Regional Delegação da AFCP embarcou para Campina Grande em busca de vaga na Série B do Campeonato Brasileiro; primeiro jogo ocorre nesta terça (7)

A Associação de Futsal de Cegos de Pernambuco (AFCP) iniciou, nesta segunda-feira (6), a jornada rumo ao Regional Nordeste de Futebol de Cegos 2026.



A equipe, que representa o município de Paulista e é a única representante do estado na competição, disputa o torneio entre os dias 7 e 12 de abril, no Colégio Estadual da Prata, em Campina Grande (PB).



A estreia acontece nesta terça-feira (7), às 14h, contra o Núcleo Esportivo da Associação dos Cegos do Piauí (NEACEP-PI).

O campeonato, organizado pela Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV), reúne 12 equipes de seis estados. O objetivo principal da AFCP é garantir uma das duas vagas de acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, previsto para o segundo semestre, em São Paulo.



O time realiza seus treinamentos no bairro do Nobre, em Paulista, e conta com o suporte da prefeitura local para viabilizar a logística da viagem e a preparação técnica.

Para o presidente da associação, Vinícius Passos, o apoio foi fundamental para a prontidão do grupo. “O município nos deu esse respaldo de abrir as portas para a gente treinar e se preparar. A equipe está pronta para esse desafio que é o Regional Nordeste de Futebol de Cegos. Vamos em busca dessa classificação para, no segundo semestre, representarmos o município na competição nacional, em São Paulo”, afirmou.

A secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Paulista, Jeiele Santos, que acompanhou o embarque, destacou que a iniciativa reforça a autoestima e a inclusão através do esporte.



“Este apoio vai além do esporte; é sobre valorizar a inclusão e acreditar que, com a estrutura necessária, o cidadão consegue superar barreiras. O esporte eleva a autoestima e evidencia a força de vontade. Ter um time de Paulista representando todo o estado de Pernambuco é um orgulho e uma grande conquista para nossa gestão”, pontuou.

Ao todo, a competição divide os participantes em três grupos que avançam para o sistema de mata-mata. A trajetória da AFCP simboliza o fortalecimento do esporte paralímpico na Região Metropolitana do Recife e a aposta na superação de barreiras por meio do incentivo público e da dedicação dos atletas.

Ficha técnica da estreia:

Jogo: AFCP (Pernambuco) x NEACEP (Piauí)

Data: Terça-feira, 7 de abril.

Horário: 14h.

Local: Campina Grande, PB.

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