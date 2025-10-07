A- A+

Corrida Unicap Run reúne esporte, inovação e empreendedorismo em corrida universitária no Recife Prova ocorre no dia 26 de outubro, com percursos de 5 km e 10 km no estacionamento da Universidade Católica de Pernambuco

A Unicap Run, corrida organizada pela Empresa Júnior da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), ocorre no dia 26 de outubro e pretende reunir os apaixonados por esporte e empreendedorismo, com percursos de 5 km e 10 km.

A prova terá concentração às 5h e largada às 5h30h para os atletas de 10 km. Já os que pretendem realizar os 5 km devem iniciar a concentração às 5h30 e a largada às 6h.

A largada será no estacionamento da instituição, na área central do Recife, e chegada no Marco Zero, no Bairro do Recife.



O evento tem a expectativa de reunir estudantes, profissionais e a comunidade em geral em uma ação que une networking, inovação e vida saudável. A iniciativa tem atraído a atenção de estudantes de cursos como Ciências da Computação, Publicidade e Propaganda, Direito, Engenharias e Administração.

Além da corrida, o espaço contará com pontos de hidratação e ativações de marcas, como Ambev e Red Bull.



As inscrições já estão abertas na plataforma Ticket Sports, com duas modalidades de ingresso. O ingresso RUN está no valor de R$ 47 e inclui medalha e número de peito, enquanto a opção PAVÃO, que custa R$ 97, dá direito a medalha, número de peito, camisa e bolsa oficial.

A Unicap Run compõe a programação do Mercap, evento de empreendedorismo jovem organizado por alunos da instituição.

Serviço

Unicap Run

Data: 26 de outubro (domingo)

Hora: 5 km - Concentração: 5h | Largada: 5h30h

10 km - Concentração: 5h30 | Largada: 6h

Local: Estacionamento da Unicap - Rua do Príncipe, Boa Vista, Recife/PE

Percursos: 5 km e 10 km

Inscrições: Ticket Sports

Valores: RUN - R$ 47 | PAVÃO - R$ 97

