A- A+

Copa do Mundo Unicef confirma autenticidade de foto icônica de Messi com Yamal: "As imagens são reais" Imagem voltou a ganhar destaque nas redes sociais com a confirmação da final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina

Às vésperas da final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina, uma fotografia que une duas gerações do futebol voltou a ganhar destaque nas redes sociais.

Diante da repercussão, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) confirmou oficialmente que o registro de Lionel Messi dando banho no então bebê Lamine Yamal é verdadeiro e relembrou a história por trás da imagem.



Em publicação no X, a entidade esclareceu a origem da fotografia e ressaltou a ligação dos dois jogadores com a organização.

"Sim, as fotos que vocês viram são reais. Há mais de 18 anos, um bebê chamado Lamine Yamal e sua mãe, Sheila, conheceram Lionel Messi em uma sessão de fotos para arrecadação de fundos do Unicef. Hoje, suas conquistas em campo inspiram milhões. Fora de campo, tanto Messi quanto Lamine Yamal usam suas vozes e plataformas como Embaixadores do Unicef para apoiar e defender as crianças de todo o mundo."

Yes, those photos you’ve seen are real.



More than 18 years ago, a baby named Lamine Yamal and his mom Sheila met Lionel Messi at a UNICEF fundraising photoshoot.



Today, their achievements on the pitch inspire millions. Off the pitch, both Messi and Lamine Yamal use their voices… pic.twitter.com/TSoUPDxia2 — UNICEF (@UNICEF) July 16, 2026

Na ocasião, jogadores do elenco participaram de um calendário solidário ao lado de crianças da Catalunha. Messi, então com apenas 20 anos e despontando como uma das grandes promessas do clube, foi fotografado ao lado de Yamal, que tinha poucos meses de vida.



A participação da família do atual atacante espanhol aconteceu após um sorteio promovido pela campanha. Moradores do bairro de Rocafonda, em Mataró, os pais de Yamal foram contemplados para participar do ensaio no Camp Nou.



Responsável pelo clique, o fotógrafo Joan Monfort contou posteriormente que o momento foi inusitado. Segundo ele, Messi demonstrou timidez ao encontrar o bebê durante a sessão e, inicialmente, nem sabia como segurá-lo. O profissional afirmou que jamais imaginou que aquelas imagens ganhariam tamanho significado anos depois.



Apesar de ter sido feita em 2007, a fotografia só se tornou conhecida do grande público em 2024, quando Mounir Nasraoui, pai de Lamine Yamal, compartilhou o registro nas redes sociais durante a campanha da Espanha na Eurocopa. Na publicação, escreveu: "O início de duas lendas". O próprio Barcelona também republicou as imagens.



Agora, quase duas décadas depois daquele encontro, Messi e Yamal voltam a dividir os holofotes, mas em lados opostos. O argentino chega à decisão como maior artilheiro da história das Copas do Mundo e tenta conquistar mais um título com a seleção.

Já o jovem espanhol, revelado por La Masia, disputa sua primeira final de Mundial e é um dos principais nomes da nova geração do futebol europeu.



Argentina e Espanha decidem a Copa do Mundo neste domingo, 19, às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford, nos Estados Unidos.

Desta vez, as câmeras não registrarão um encontro simbólico entre um ídolo e um bebê, mas o duelo entre duas das maiores estrelas do futebol mundial.

Veja também