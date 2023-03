A- A+

Futebol Único a jogar todas as partidas do Santa em 2023, Lucas Silva revela desgaste em sequência Atacante destacou que vem sentindo dores na coxa, mas nega que será poupado em reta final do Estadual

Nas vitórias, nos empates ou nas derrotas, lá estava o atacante Lucas Silva. Presente em todos os 23 jogos do Santa Cruz em 2023, em compromissos pelo Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, o atleta revelou que tem jogado com dores, mas nega que pedirá para ser poupado na reta final do Estadual, antes da partida de sábado (1º), contra o Belo Jardim, na Arena de Pernambuco.



“Tenho sentido muitas dores no adutor da coxa, que incomodam bastante, mas tenho que estar dentro de campo para ajudar os companheiros. Não posso parar, pedir três, quatro dias para recuperar. Fico fora de treino algumas vezes, mas para poder depois estar em campo e ajudar depois”, revelou o atacante.



O atacante também analisou o momento difícil do Santa, agora sem chances de garantir vaga direta na Série D 2024 pelo Estadual - o clube só conseguirá ter calendário nacional se subir à Série C neste ano ou se o Retrô obter o acesso.



“Precisamos de cobrança para rever nossos erros e acertos. A derrota (por 3x1 para o Íbis, no Arruda), da forma que aconteceu, foi vergonhosa. Que bom que temos o jogo de sábado para encarar de outra maneira e buscar a vitória para amenizar a situação. Aqui não falta empenho, vontade. Tentamos fazer nosso melhor, mas por algum motivo as coisas não aconteceram. Temos que pegar as coisas boas que já fizemos na temporada porque só isso vai nos tirar dessa situação. Temos que terminar o Pernambucano de forma positiva para depois pensar na Série D e no acesso”, revelou.





Adversário do Santa na última rodada do Pernambucano, o Belo Jardim, 12º lugar, com cinco pontos, já está rebaixado à Série A2. O Tricolor, em quinto, com 15, precisa vencer para avançar ao mata-mata. Se tropeçar, terá que secar as equipes que estão abaixo na tabela, como Central, Salgueiro, Porto e Íbis, para não encerrar a participação na competição mais cedo.



“Sabemos que eles já estão rebaixados, mas todos os times que nos enfrentam jogam de forma diferente, puxando energia de onde não tem. Não será fácil. Precisamos estar concentrados para fazer os gols que temos de fazer. Só pensamos na vitória para nos classificarmos e pensarmos no mata-mata”, completou.

