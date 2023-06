A- A+

Champions League Único brasileiro em campo, goleiro Ederson tem atuação decisiva no título do Manchester City O jogador de 29 anos se tornou o 55° brasileiro a conquistar a Champions League

Único brasileiro em campo na decisão da Champions League entre Manchester City e Inter de Milão neste sábado (10), o goleiro Ederson teve um papel decisivo para a conquista do primeiro título na história do clube inglês.

Antes da partida, um dos jogadores menos cotados para ter uma atuação de destaque era Ederson. O City era considerado o grande favorito e tinha em Haaland a esperança de gols.

No entanto, principalmente no segundo tempo, Ederson precisou intervir para manter o placar mínimo em 1 a 0.

A primeira grande defesa foi ainda no 0 a 0, quando Lautaro Martínez saiu cara a cara com o arqueiro. Ederson saiu fechando o ângulo do atacante.

Na reta final da partida, o goleiro brilhou. Já aos 43 minutos do segundo tempo, Lukaku recebeu o passe de Gosens livre na pequena área. O belga cabeceou para defesa do brasileiro.

No último lance da partida, a Inter teve a chance. Após cobrança de escanteio, Dimarco cabeceou para ótima defesa de Ederson.

EDERSON, VOCÊ É GIGANTE! DEFESAÇA NO ÚLTIMO LANCE DE JOGO PRA GARANTIR O TÍTULO PRO MANCHESTER CITY! É CAMPEÃO! #CasaDaChampions



️: André Henning pic.twitter.com/Pc6gNLJKP8 — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) June 10, 2023

Ederson se tornou o 55° brasileiro a conquistar o troféu mais cobiçado do futebol europeu. Vice-campeã, a Inter não tinha nenhum brasileiro no elenco.

Veja também

Messi Aguero revela reação de Messi após saber que Inter Miami é lanterna de conferência na MLS