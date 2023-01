Único representante do Nordeste na Superliga B, Recife Vôlei mandará seus jogos no Geraldão

A- A+

A poucos dias de iniciar a jornada na Superliga B de vôlei feminino, o Recife Vôlei — antigo Copergás/Uninassau — disputará seus jogos como mandante no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, o Geraldão, que fica na Imbiribeira.

A equipe, que venceu a Superliga C/Sede Brasília de forma invicta em 2022, passa a contar com o apoio da Prefeitura do Recife e vai buscar uma vaga na elite da competição nacional.

Secretário de Esportes do Recife, Rodrigo Coutinho conta que o apoio ao Recife Vôlei tem como objetivo fomentar o ressurgimento do protagonismo do voleibol pernambucano no cenário nacional.

"Nosso apoio vai possibilitar que a equipe dispute a Superliga B, arcando com despesas de passagens, moradia, alimentação e salários", explica Coutinho.

Ao todo, o Recife Vôlei fará nove jogos, dos quais quatro serão no Geraldão. A estreia das meninas na competição será já no próximo dia 20 de janeiro, contra o Curitiba Vôlei, em Curitiba, no Paraná.

"Mais uma vez, o nosso Geraldão será casa de grandes jogos. Serão quatro partidas do Recife Vôlei em nossa cidade, com toda a expectativa de conquista da vaga na elite da modalidade”, acrescentou o secretário municipal.

Vale lembrar que o Geraldão sediou a Supercopa Masculina de vôlei, em setembro do ano passado. Com ingressos esgotados, os recifenses viram o Sada Cruzeiro erguer o troféu após derrotar o Itambé Minas por 3 sets a 0.

Confira o calendário completo do Recife Vôlei

20/01/2023, 19h30: Curitiba Vôlei x Recife Vôlei, no Círculo Militar do Paraná, em Curitiba-PR.

28/01/2023, 16h: ACV/UNOESC/Chapecó x Recife Vôlei, em Ivo da Silveira, Chapecó-SC

03/02/2023, 20h: Recife Vôlei x Vôlei Justforyou Vinhedo/Country Club, no Geraldão

14/02/2023, 19h: Mackenzie E.C x Recife Vôlei, no Mackenzie Esporte Clube, em Belo Horizonte-MG

24/02/2023, 20h: Recife Vôlei x SESI-SP, no Geraldão

04/03/2023, às 17h: Bradesco Esportes x Recife Vôlei, no Centro Esportivo Bradesco Esportes, em Osasco-SP

07/03/2023, às 20h: Recife Vôlei x AGEE São Carlos, no Geraldão

11/03/2023, às 19h: Bluvolei Furb SME x Recife Vôlei, no Galegão, em Blumenau-SC

10/02/2023, 20h: Recife Vôlei x Vôlei Taubaté, no Geraldão

