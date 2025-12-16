Ter, 16 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça16/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
FUTEBOL

Uniforme do Barcelona rasgado de Maradona bate recorde e é vendido por mais de R$ 700 mil em leilão

Item usado pelo argentino na tumultuada final entre os catalães e Athletic Bilbao supera valores anteriores

Reportar Erro
Camisa número 10, com rasgão evidente logo abaixo da zona do pescoço Camisa número 10, com rasgão evidente logo abaixo da zona do pescoço  - Foto: Reprodução

A camisa número 10 usada por Diego Maradona na final da Copa do Rei de 1984, marcada por uma das maiores confusões da história do futebol espanhol, tornou-se o item de clube mais caro já leiloado do craque argentino. A peça — que traz um rasgo evidente logo abaixo da gola — foi arrematada por quase 124 mil euros (o equivalente a R$ 790 mil).

O leilão foi promovido pela Matchday Football Auctions, que colocou à venda diversos objetos relacionados à trajetória de Maradona, incluindo camisas oficiais e até os brincos que ele usou em sua última partida pelo Boca Juniors. Mas foi a camisa usada na final entre Barcelona e Athletic Bilbao que concentrou as atenções e motivou a disputa mais intensa entre colecionadores.

 

Leia também

• Final contra o Flamengo: único jogador do PSG que já encarou o Rubro-Negro tem retrospecto positivo

• Destaque do PSG, Dembélé é o favorito para levar The Best da Fifa; veja lista de indicados

• City tentou Messi "por engano" em 2008, revela ex-auxiliar: "Oferta de 30 milhões apareceu do nada"

A decisão, disputada no Estádio Santiago Bernabéu, já começou sob tensão. A rivalidade havia se acentuado após confrontos anteriores, entre eles a grave lesão sofrida por Maradona na temporada anterior em dividida com Andoni Goikoetxea, zagueiro do Athletic. O time basco venceu por 1 a 0, gol de Endika, mas o resultado ficou em segundo plano diante da briga generalizada que tomou o gramado após o apito final.

O episódio ganhou repercussão internacional e teve impacto direto na carreira do astro. Maradona acabou suspenso por três meses, punição que contribuiu para sua saída do Barcelona rumo ao Napoli, onde viveria o auge de sua carreira.

Segundo o jornal português A Bola, a camisa usada naquele episódio histórico passa a ocupar o topo das vendas de peças de Maradona em jogos de clubes.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter