A- A+

FUTEBOL Uniforme do Barcelona rasgado de Maradona bate recorde e é vendido por mais de R$ 700 mil em leilão Item usado pelo argentino na tumultuada final entre os catalães e Athletic Bilbao supera valores anteriores

A camisa número 10 usada por Diego Maradona na final da Copa do Rei de 1984, marcada por uma das maiores confusões da história do futebol espanhol, tornou-se o item de clube mais caro já leiloado do craque argentino. A peça — que traz um rasgo evidente logo abaixo da gola — foi arrematada por quase 124 mil euros (o equivalente a R$ 790 mil).

O leilão foi promovido pela Matchday Football Auctions, que colocou à venda diversos objetos relacionados à trajetória de Maradona, incluindo camisas oficiais e até os brincos que ele usou em sua última partida pelo Boca Juniors. Mas foi a camisa usada na final entre Barcelona e Athletic Bilbao que concentrou as atenções e motivou a disputa mais intensa entre colecionadores.





A decisão, disputada no Estádio Santiago Bernabéu, já começou sob tensão. A rivalidade havia se acentuado após confrontos anteriores, entre eles a grave lesão sofrida por Maradona na temporada anterior em dividida com Andoni Goikoetxea, zagueiro do Athletic. O time basco venceu por 1 a 0, gol de Endika, mas o resultado ficou em segundo plano diante da briga generalizada que tomou o gramado após o apito final.

O episódio ganhou repercussão internacional e teve impacto direto na carreira do astro. Maradona acabou suspenso por três meses, punição que contribuiu para sua saída do Barcelona rumo ao Napoli, onde viveria o auge de sua carreira.

Segundo o jornal português A Bola, a camisa usada naquele episódio histórico passa a ocupar o topo das vendas de peças de Maradona em jogos de clubes.

Veja também