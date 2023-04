A- A+

Futebol Uniformizada do Náutico vai ao CT cobrar direção após eliminação na Copa do Brasil Grupo questionou também o interesse do Timbu em trazer o zagueiro Werley para a vaga de Paulo Miranda

Um grupo de torcedores de uma uniformizada do Náutico estiveram nesta quinta (27), no Centro de Treinamento Wilson Campos, para cobrar a direção do clube após a eliminação do Timbu na Copa do Brasil, para o Cruzeiro, na última terça (25), em derrota por 2x0. Em áudios que estão circulando nas redes sociais, também foram cobrada a desclassificação na Copa do Nordeste e o interesse dos alvirrubros na contratação do zagueiro Werley.

Os torcedores chegaram ao CT e foram recebidos pelos diretores do clube, Léo Portela e Rodolpho Moreira, além do executivo de futebol, Nei Pandolfo. "Vocês contratam jogador que está parado há muito tempo. Agora mesmo a notícia de um zagueiro parado há oito meses. É time pequeno? Não era nem para olhar para ele. Esse time tem história, tradição", disse um torcedor. "A turma chega dentro dos Aflitos e faz o que quer com o Náutico", esbravejou outro.

Na temporada, resta ao Náutico a disputa da Série C. A estreia da equipe será dia 2 de maio, contra o Manaus, na Arena da Amazônia.

