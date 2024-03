Uniformizadas do Fortaleza brigam entre si em jogo de futsal; clube suspende os grupos

A- A+

Duas torcidas uniformizadas do Fortaleza se envolveram em confusão, neste domingo (3), durante uma partida de futsal contra o Russas, pela Copa do Estado.

A briga entre os grupos aconteceu no intervalo da partida e a Polícia Militar do Ceará interveio com tiros de borracha. Em vídeo registrado da arquibancada, é possível ver o susto dos outros torcedores presentes. Veja:

Tuf x jgt brigando hoje no jogo de futsal do fortaleza.

Iai marcelo paz? O STJD VAI FAZER OQUE? pic.twitter.com/M6RikeBxIy — Fábio Guilherme (@Fguiii95) March 3, 2024

Ao término da partida, o Fortaleza fez um comunicado oficial informando que "as torcidas organizadas TUF e JGT estão imediatamente suspensas de todas as atividades desta Instituição por tempo indeterminado".

O Fortaleza Esporte Clube comunica que as torcidas organizadas TUF e JGT estão imediatamente suspensas de todas as atividades desta Instituição por tempo indeterminado.



Leia a nota https://t.co/rOspcMAc1r — Fortaleza Esporte Clube (@FortalezaEC) March 3, 2024

Histórico recente

Apesar de serem ligados ao mesmo time, esses dois grupos organizados possuem um histórico de violência entre si nos últimos anos. O caso de maior repercussão foi uma briga dentro da Neoquímica Arena, pela semifinal da Copa Sul-Americana, no ano passado.

Na ocasião, que aconteceu em setembro de 2023, o Fortaleza chegou a romper os laços com as duas uniformizadas. Em janeiro deste ano, foi realizado um encontro entre as lideranças para promover a paz entre os grupos.

Atentado ao ônibus do Fortaleza

A confusão durante a partida de futsal aconteceu pouco mais de uma semana após o atentado sofrido pela delegação da equipe de futebol do Fortaleza por vândalos de um grupo uniformizado do Sport. Seis atletas do Leão do Pici ficaram gravemente feridos.

A Polícia Civil de Pernambuco iniciou as investigações um dia após o atentado, mas ainda não tem nenhum suspeito preso.

O Sport foi punido de forma preventiva pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e não pode ter torcida, seja como mandante ou visitante, em jogos de competições organizadas pela CBF até o julgamento final.

