Uniformizadas do Trio de Ferro da Capital são investigadas por uso indevido da marca dos clubes

Mesmo extintas oficialmente desde 2020, após o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) acatar o pedido feito pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE), as uniformizadas de Náutico, Santa Cruz e Sport seguiam lucrando de forma irregular com a imagem dos clubes. Por isso, a Polícia Civil desencadeou, nesta terça (14), a 81ª Operação de Repressão Qualificada do ano, denominada "Camisa 12", para investigar os grupos envolvidos na prática dos crimes contra a propriedade intelectual de organizações esportivas e de sonegação fiscal.

“Tendo em vista o fato de não terem mais inscrição ativa, eles utilizavam-se de CPFs de membros das torcidas organizadas e CNPJs de empresas laranjas. Tudo para comercializar produtos não autorizados, falsificados, de comercialização irregular, sem emissão de nota fiscal”, afirmou a delegada Gabrielle Nishida, da Delegacia de Polícia de Repressão à Intolerância Esportiva (DPRIE).

A Operação Camisa 12 ainda está dando cumprimento aos mandados de busca e apreensão. Até o momento, foram apreendidas mercadorias irregulares, apetrechos para a prática de crimes, como cassetetes, além de acessórios para confecção de bombas caseiras. Uma pessoa foi levada para a delegacia por ter sido pega com entorpecentes. Os agentes cumpriram cinco mandados de busca e apreensão domiciliar, além do bloqueio de domínios e contas eletrônicas.Tudo isso foi expedido pela 13ª Vara Criminal da Capital.

“Conseguimos apreender explosivos, tipo bolas de gude, que são utilizados para construção de artefatos. No ano passado, tivemos uma vítima no jogo entre CSA e Náutico, quando um jovem acabou perdendo a visão e parte do nariz”, ressaltou Raul Junges, da Delegacia de Crimes Contra a Ordem Tributaria (DECCOT).

Foram recolhidas, até agora, oito máquinas de cartões de crédito utilizadas irregularmente, já que as empresas não podem ter as inscrições estaduais. Elas estão atuando comercialmente, com venda de materiais tendo escudo e logomarcas dos três maiores clubes do Recife (Náutico, Santa Cruz e Sport).

A investigação, iniciada em janeiro de 2023, empregou na ação 50 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães, além de 10 auditores fiscais da Secretaria da Fazenda de Pernambuco.

As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (DINTEL), contando ainda com o apoio operacional da Diretoria de Operações Estratégicas da Secretaria da Fazenda (DOE/SEFAZ).

