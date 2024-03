Unindo asfalto e natureza, Elements Trail Run será realizada em Bonito, em setembro

A- A+

A cidade de Bonito, no Agreste de Pernambuco, vai receber, no dia 14 de setembro, uma prova para lá de desafiadora: a Elements Trail Run. Serão quatro percursos, cada um representado por um elemento da natureza, que vão desde os 8km até uma ultramaratona. As inscrições estão abertas para a primeira edição do evento.

A largada será no pátio de eventos de Bonito, e o local contará com uma estrutura para todos os atletas e seus acompanhantes. Durante toda a corrida, os participantes também receberão o apoio de bombeiros civis, staff, ponto de alimentação e hidratação.

"A proposta da corrida, também, é que as pessoas conheçam lugares fenomenais em Pernambuco. Bonito foi escolhido porque é muito lindo. É muito rico em natureza, em conexão, as pessoas são muito receptivas. A ideia é que as pessoas venham e conheçam o que temos de bom no Estado", contou Giselayne Santana, uma das responsáveis pela prova.

De acordo com a organização, todas as distâncias começam no asfalto, com subidas e descidas, entrando na natureza posteriormente. A expectativa é que pelo menos 500 corredores de vários locais do País se inscrevam.

Os interessados em participar podem realizar a inscrição através deste link. Cada percurso tem um valor específico: 8km (R$ 200), 18km (R$ 235), 28km (R$ 280) e 45km (R$ 330). Estes preços seguem até o dia 09 de maio, antes da virada de lote. Outras informações podem ser adquiradas através do Instagram da corrida (@etr_elementstrailrun).

