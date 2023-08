A- A+

Alemanha Union Berlin goleia Mainz (4-1) com hat-trick de Behrens; Eintracht vence Darmstadt Os quase 23.000 torcedores do Union Berlin, que ocupa agora a 3ª posição do campeonato alemão, lotaram as arquibancadas do Alte Forsterei

A grande revelação da última temporada com o quarto lugar na Bundesliga, o Union Berlin, começou a temporada com uma vitória por 4 a 1 sobre o Mainz, com um hat-trick do atacante Kevin Behrens.

Os quase 23.000 torcedores do Union Berlin, que ocupa agora a 3ª posição do campeonato alemão, lotaram as arquibancadas do Alte Forsterei, talvez esperando um protagonismo de Kevin Volland, contratado há três dias ao Monaco.

Mas foi o outro Kevin que se mostrou decisivo, abrindo o marcador aos 52 segundos e ampliando para 2 a 0 aos 9 minutos de jogo.

O francês Anthony Caci diminuiu no segundo tempo (64') mas Behrens marcou seu terceiro gol do dia (70') para devolver a calma à equipe de Berlim.

O sérvio Milos Pantovic fechou o show do ataque em Berlim nos últimos momentos da partida (90+6).

O Mainz teve dois pênaltis perdidos por Ludovic Ajorque (60' e 88'), que poderiam ter mudado o jogo.

No último jogo do dia, o Eintracht Frankfurt venceu o recém-promovido Darmstadt por 1 a 0, com gol do francês Randal Kolo Muani aos 40 minutos.

Depois de duas ou três corridas nas costas da defesa, o atacante conseguiu ficar livre após um cruzamento de Philipp Max e finalizou para o gol vazio.

"Ele fez o seu trabalho hoje, marcou o gol decisivo. Tenho que protegê-lo um pouco. Ele está passando por uma situação difícil, com o mundo inteiro girando em torno dele. Vamos esperar até o dia 1º de setembro (fim da janela de transferências) para ver se ele vai continuar aqui", disse seu treinador Dino Toppmöller sobre o interesse de vários clubes em contratá-lo.

O Frankfurt conseguiu manter a vantagem apesar dos ataques do Darmstadt, um dos quais terminou com uma bola de Luca Pfeiffer na trave (66').

--- Resultados da 1ª rodada do Campeonato Alemão:

- Sexta-feira:

Werder Bremen - Bayern de Munique 0 - 4

- Sábado:

Bayer Leverkusen - RB Leipzig 3 - 2

Wolfsburg - Heidenheim 2 - 0

Hoffenheim - Freiburg 1 - 2

Augsburg - B. Moenchengladbach 4 - 4

Stuttgart - Bochum 5 - 0

Borussia Dortmund - Colônia 1 - 0

- Domingo:

1. FC Union Berlin - Mainz 4 - 1

Eintracht Frankfurt - Darmstadt 1 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Stuttgart 3 1 1 0 0 5 0 5

2. Bayern de Munique 3 1 1 0 0 4 0 4

3. 1. FC Union Berlin 3 1 1 0 0 4 1 3

4. Wolfsburg 3 1 1 0 0 2 0 2

5. Bayer Leverkusen 3 1 1 0 0 3 2 1

6. Freiburg 3 1 1 0 0 2 1 1

7. Borussia Dortmund 3 1 1 0 0 1 0 1

. Eintracht Frankfurt 3 1 1 0 0 1 0 1

9. B. Moenchengladbach 1 1 0 1 0 4 4 0

. Augsburg 1 1 0 1 0 4 4 0

11. RB Leipzig 0 1 0 0 1 2 3 -1

12. Hoffenheim 0 1 0 0 1 1 2 -1

13. Colônia 0 1 0 0 1 0 1 -1

. Darmstadt 0 1 0 0 1 0 1 -1

15. Heidenheim 0 1 0 0 1 0 2 -2

16. Mainz 0 1 0 0 1 1 4 -3

17. Werder Bremen 0 1 0 0 1 0 4 -4

18. Bochum 0 1 0 0 1 0 5 -5

