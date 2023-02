A- A+

Futebol Alemão Union Berlin vence Leipzig e fica a um ponto do Bayern no Alemão Time da capital segue na cola do Bayern

Atrás no placar no primeiro tempo, o Union Berlin (2º) conseguiu uma virada neste sábado sobre o RB Leipzig (5º) por 2x1 em 11 minutos, pela 20ª rodada do Campeonato Alemão, e se colocou um ponto atrás do líder, o Bayern de Munique.

Sem muitas dificuldades, o time bávaro venceu mais cedo o Bochum (15º) por 3 a 0 na Allianz Arena, a três dias de enfrentar o Paris Saint-Germain no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.

O Bayern soma 43 pontos, contra 42 do Union Berlin e 40 do Borussia Dortmund, que derrotou fora de casa o Werder Bremen por 2x0, com gols de Jamie Gittens-Bynoe e Julian Brandt.

Benjamin Henrichs abriu o placar para o Leipzig no primeiro tempo com um chute de longe (24'), mas Janik Haberer aos 61 e Robin Knoche aos 72 minutos garantiram a vitória do Union Berlin.

A derrota põe fim uma sequência de 18 jogos (entre todas as competições) sem perder do Leipzig, que agora fica a sete pontos do Bayern de Munique na tabela.

Já o time bávaro conseguiu sua 12ª vitória na Bundesliga com gols de Thomas Müller (41'), Kinglsey Coman (64') e Serge Gnabry (74', de pênalti), somando três pontos para se manter mais uma semana na ponta da tabela.

O Bayern faz assim seu dever de casa antes do confronto com o PSG pela Champions. Por sua vez, o Dortmund receberá na quarta-feira o Chelsea e espera continuar com sua sequência positiva em 2023 (seis vitórias em seis jogos, cinco na Bundesliga e uma na Copa da Alemanha).

