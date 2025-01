United suporta pressão com um a menos, bate Arsenal nos pênaltis e avança na Copa da Inglaterra

A- A+

O Manchester United avança à quarta fase da Copa da Inglaterra ao derrotar o Arsenal nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal, neste domingo, no Emirates Stadium. Além da eliminação, o time da casa perdeu o atacante Gabriel Jesus, que deixou o campo chorando após uma dividida com Bruno Fernandes.

A classificação na Copa da Inglaterra eleva a moral do United, que vinha sofrendo com maus resultados no Campeonato Inglês, o que fez com que o técnico Ruben Amorim falasse até em rebaixamento. No principal torneio nacional, é o 13º colocado.

Ao seguir vivo, o United continua em busca do bicampeonato consecutivo da Copa da Inglaterra e segue com chances de alcançar o Arsenal como o maior vencedor do torneio. O time londrino tem 14 títulos, contra 13 da equipe de Manchester.

Na próxima fase, o United conhecerá seu adversário através de um sorteio. Outros favoritos continuam vivos, casos de Manchester City, Chelsea, Tottenham e até mesmo o da grande surpresa do Campeonato Inglês, o Nottingham Forest.

Por se tratar de um clássico, Arsenal e Manchester United abriram mão de poupar seus principais atletas e entraram em campo com o que os dois têm de melhor. Foram poucas as alterações em relação aos últimos compromissos. A principal delas do lado do time da casa, que iniciou a partida com Gabriel Jesus entre os titulares.

Em ótima fase, o ex-palmeirense não demorou para dar ótimo passe para Gabriel Martinelli invadir a área e acertar um bonito chute de esquerda. A arbitragem, no entanto, marcou impedimento e anulou o que seria o primeiro gol do Arsenal na partida.

Aos 38 minutos, a preocupação tomou conta da partida. Gabriel Jesus trombou com Bruno Fernandes e saiu de campo chorando, dando indícios de que sofrera uma grave lesão. Sterling acabou entrando em seu lugar.

Sem Jesus, o Arsenal viu o ritmo cair e permitiu que o Manchester United ficasse mais com a bola nos pés. No entanto, as chances foram poucas e o placar acabou inalterado na primeira etapa.

No segundo tempo, o United voltou mais ambicioso e saiu na frente do placar aos seis. Em bela trama de contra-ataque puxada por Garnacho, Bruno Fernandes recebeu uma ótima virada de jogo, após Gabriel Magalhães escorregar, e pegou de primeira para estufar as redes. O gol apenas inflamou a partida.

Aos 15, Dalot deu uma entrada dura em Merino, recebeu o segundo amarelo e deixou o United com um jogador a menos. Dois minutos depois, veio o castigo. Após cruzamento de Martinelli, Bayindir afastou e Gabriel Magalhães pegou de primeira para deixar tudo igual.

O Arsenal teve grande chance de virar o jogo aos 23, quando Havertz recebeu de Sterling e foi derrubado dentro da área. Ödegaard sobrou o pênalti, mas Bayindir salvou. O goleiro fez, na sequência, uma nova defesa espetacular, na cabeçada de Rice.

O time da casa tentou a todo custo evitar a prorrogação, mas não conseguiu. Aos 42, no último lance de perigo, Havertz recebeu dentro da pequena área, chutou mesmo desequilibrado, só que a bola foi pela linha de fundo.

O primeiro tempo da prorrogação foi de ataque contra a defesa. Com um a menos, o United jogou para levar a partida para os pênaltis. O Arsenal, por sua vez, foi com tudo para cima e continuou desperdiçando grande chance, como a de Trossard. O atacante não conseguiu finalizar após cruzamento de Havertz na pequena área.

Os últimos 15 minutos foram de total equilíbrio. O cansaço apareceu para ambos os lados. O United arriscou um pouco mais, mas continuou se defendendo com todas as forças e conseguiu levar a partida para os pênaltis.

Bruno Fernandes abriu as cobranças e colocou o United na frente. Ödegaard e Diallo também marcaram, mas Havertz ficou na defesa de Bayindir. Yoro, Lisandro Martínez e Zirkzee também fizeram e confirmaram a classificação do time visitante. Rice e Thomas Partey também converteram, mas não impediram a eliminação do Arsenal.

Ainda neste sábado, o Tottenham avançou na Copa da Inglaterra no sufoco. Após um empate sem gols no tempo normal, fez 3 a 0 na prorrogação e conseguiu despachar o modesto Tamworth. Os gols foram de Tshikuna, contra, Kulusevski e Johnson.

