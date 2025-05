United coloca todos os jogadores à venda após derrota na final da Liga Europa, diz tabloide inglês

A- A+

O Manchester United enfrenta uma profunda crise esportiva e financeira após a derrota por 1 a 0 para o Tottenham na final da Liga Europa. A eliminação não apenas encerrou as esperanças de título, mas também custou ao clube uma vaga na Liga dos Campeões e uma receita estimada em £n100 milhões (cerca de R$ 775 milhões), agravando ainda mais a situação.

Diante desse cenário, o co-proprietário Sir Jim Ratcliffe, segundo o tabloide inglês The Sun, adotou medidas drásticas: todos os jogadores do elenco foram colocados à venda, incluindo nomes de destaque como Bruno Fernandes, Casemiro, Kobbie Mainoo e Alejandro Garnacho.

O objetivo é reduzir a folha salarial anual de £ 172,4 milhões (R$ 1,3 bilhão) e evitar violações das regras de sustentabilidade financeira da Premier League.

O técnico Ruben Amorim, que perdeu a final europeia em sua primeira temporada no comando, se ofereceu para deixar o cargo sem compensação, mas recebeu apoio da diretoria para liderar a reconstrução.

Ele contará com um orçamento de cerca de £100 milhões para contratações, e tem como alvos Matheus Cunha, do Wolverhampton, e Liam Delap, do Ipswich Town. A temporada 2024/25 foi desastrosa para o United, que terminou em 16º lugar na Premier League e ficou fora das competições europeias pela primeira vez desde 2014/15.

