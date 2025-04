A- A+

Futebol Internacional United e Tottenham se interessam pela contratação de goleiro ex-Flamengo, diz jornal Kauã Santos, de 22 anos, tem brilhado com a camisa do Eintracht Frankfurt, da Alemanha

Revelado pelo Flamengo, o goleiro Kauã Santos, atualmente no Eintracht Frankfurt, da Alemanha, está se destacando no futebol europeu. E as atuações do jogador de 22 anos despertaram o interesse de dois gigantes do futebol inglês: Manchester United e Tottenham já entraram em contato com a equipe alemã para saber sobre uma possível transferência, segundo o jornal Bild.

De acordo com o portal alemão, os dois clubes ingleses conversaram com o diretor esportivo do Eintracht Frankfurt, Markus Krösche, para entender os planos da equipe alemã com o ex-goleiro do Flamengo. Contudo, internamente, o Frankfurt deseja permanecer com Kauã e já decidiu que não o venderá por menos de 60 milhões de euros (R$ 400 milhões).

Kauã Santos se transferiu para o Eintracht Frankfurt em agosto de 2023, em uma transferência que custou 1,6 milhão de euros (cerca de R$ 8,4 milhões, na cotação da época) aos cofres do time alemão.

O jovem brasileiro é reserva para o experiente Kevin Trapp, mas sempre se destaca quando é acionado — ele está sendo titular por conta de uma lesão do goleiro alemão.

Com atuações sólidas, Kauã ganhou elogios da imprensa alemã e, em entrevista recente, o técnico Dino Toppmöller, não garantiu o retorno imediato de Trapp, quando se recuperar de uma lesão na canela direita.

O brasileiro participou em sequência das partidas contra Ajax, Bochum, Stuttgart, Heindeheim, Werder Bremen e Tottenham (2x).

Quem está de olho em uma possível transferência de Kauã Santos é o Flamengo. O clube rubro-negro manteve 30% dos direitos econômicos do goleiro e poderá faturar uma bolada caso o Eintracht Frankfurt aceite vender o destaque brasileiro.

