A- A+

Campeonato Inglês United vence Luton e mantém sequência de vitórias no Inglês Red Devils seguem na cola do Tottenham, 5º colocado

O Manchester United conseguiu sua quarta vitória consecutiva no Campeonato Inglês ao bater o Luton por 2 a 1 neste domingo (18), pela 25ª rodada.

Os 'Red Devils', que ocupam a sexta posição, se colocam a três pontos do Tottenham (5º), que no sábado foi derrotado em casa pelo Wolverhampton por 2 a 1.

O United não perde há sete jogos e vem de uma sequência de seis vitórias (duas delas pela Copa da Inglaterra) e um empate. Na Premier League, são quatro vitórias nos últimos quatro jogos e 11 gols marcados.

Por sua vez, o Luton está em 17º e tenta se manter acima da zona de rebaixamento, que começa no Everton (18º), um ponto abaixo.

No Kenilworth Road, o Manchester United abriu o placar no primeiro minuto depois de um erro do jamaicano Amari'i Bell, que entregou a bola para o atacante dinamarquês Rasmus Hojlund, que não perdoou tocando na saída do goleiro Thomas Kaminski (1').

Pouco depois, Hojlund ampliou desviando de peito um chute do argentino Alejandro Garnacho (7').

Mas o time da casa conseguiu diminuir em sete minutos com o atacante Carlton Morris, de cabeça, após um chute de Tahith Chong mal afastado pela defesa (14'). Os três gols em menos de 15 minutos trouxeram a expectativa de um grande espetáculo, mas o placar não se mexeu até o apito final.

"Estamos de novo na briga (...) Cada jogo é uma final" para a equipe se aproximar da zona de classificação para a Champions, analisou o técnico do United, Erik Ten Hag, que elogiou a atuação de Hojlund.

"Ele não fica nervoso e nem perde a confiança. Tenho certeza de que fará ainda mais gols", declarou.

Horas antes, o Brighton (7º) goleou o lanterna Sheffield United por 5 a 0, com dois gols de Simon Adingra, campeão da Copa Africana de Nações pela Costa do Marfim.

A 25ª rodada termina nesta segunda-feira, com o duelo entre Everton e Crystal Palace.

-- Jogos da 25ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Brentford - Liverpool 1 - 4

Burnley - Arsenal 0 - 5

Fulham - Aston Villa 1 - 2

Tottenham - Wolverhampton 1 - 2

Newcastle - Bournemouth 2 - 2

Nottingham - West Ham 2 - 0

Manchester City - Chelsea 1 - 1

- Domingo:

Sheffield United - Brighton 0 - 5

Luton Town - Manchester United 1 - 2

- Segunda-feira:

(17h00) Everton - Crystal Palace

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 57 25 17 6 2 59 24 35

2. Arsenal 55 25 17 4 4 58 22 36

3. Manchester City 53 24 16 5 3 57 26 31

4. Aston Villa 49 25 15 4 6 52 33 19

5. Tottenham 47 25 14 5 6 52 38 14

6. Manchester United 44 25 14 2 9 35 34 1

7. Brighton 38 25 10 8 7 48 40 8

8. Newcastle 37 25 11 4 10 53 41 12

9. West Ham 36 25 10 6 9 36 44 -8

10. Chelsea 35 25 10 5 10 42 41 1

11. Wolverhampton 35 25 10 5 10 39 40 -1

12. Fulham 29 25 8 5 12 34 41 -7

13. Bournemouth 28 24 7 7 10 33 46 -13

14. Brentford 25 24 7 4 13 35 43 -8

15. Nottingham 24 25 6 6 13 32 44 -12

16. Crystal Palace 24 24 6 6 12 27 43 -16

17. Luton Town 20 24 5 5 14 34 47 -13

18. Everton 19 24 8 5 11 26 32 -6

19. Burnley 13 25 3 4 18 25 55 -30

20. Sheffield United 13 25 3 4 18 22 65 -43

Veja também

Tênis Jannik Sinner é campeão do ATP 500 de Roterdã