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Futebol Universidade de Buenos Aires homenageará Messi com doutorado Honoris Causa A distinção ao capitão da seleção argentina será entregue na próxima terça-feira (6), antes da partida de despedida de Messi da seleção no estádio Monumental de Buenos Aires

A Universidade de Buenos Aires (UBA) concederá ao astro argentino Lionel Messi seu mais alto título honorífico, em reconhecimento à sua trajetória esportiva e à sua representação do país.

A distinção ao capitão da seleção argentina será entregue na próxima terça-feira (6), antes da partida de despedida de Messi da seleção no estádio Monumental de Buenos Aires, informou a instituição nesta quarta.

O Conselho Superior da UBA aprovou por unanimidade a homenagem e destacou que a trajetória do jogador constitui "um exemplo de excelência, perseverança, humildade e conduta ética".

O craque conduziu a Argentina aos títulos da Copa América de 2021, da Finalíssima de 2022, da Copa do Mundo do Catar de 2022 e da Copa América de 2024, além dos vice-campeonatos mundiais de 2014 e 2026.

Messi é "exemplo e embaixador de nossa cultura popular e de nossa identidade nacional", declarou o reitor Ricardo Gelpi, citado no comunicado.

No amistoso contra o Benin, o camisa 10 encerrará, aos 39 anos, mais de duas décadas de história com a seleção argentina, da qual é o maior artilheiro (125 gols), líder em assistências (68) e recordista de partidas disputadas (207).

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