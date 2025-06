A- A+

Esportes Universitários Universitários disputam o título da Natação dos JUPs Competição acontece neste domingo (29), no Centro Esportivo Santos Dumont

A principal competição universitária de Pernambuco entra em mais uma fase decisiva. Neste domingo (29), a piscina do Centro Esportivo Santos Dumont, em Boa Viagem, no Recife, será palco da disputa da natação dos Jogos Universitários de Pernambuco (JUPs) 2025. O evento reunirá mais de 60 atletas e paratletas, representando aproximadamente 10 instituições de ensino superior do estado.

Organizados pela Federação Acadêmica Pernambucana de Esportes (FAPE), os JUPs são considerados a maior competição universitária de Pernambuco e uma das maiores do Brasil, reunindo centenas de estudantes-atletas ao longo do ano em diversas modalidades individuais e coletivas.

Além da busca pelo ouro e pelo destaque estadual, a competição de natação tem um peso ainda maior: os campeões estarão garantidos nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) 2025, competição nacional organizada pela CBDU (Confederação Brasileira do Desporto Universitário).

“Os JUPs representam o ponto mais alto do calendário esportivo universitário em Pernambuco. São atletas que conciliam estudos e treinamento, com muito esforço e dedicação. Na natação, teremos nomes promissores e grandes histórias de superação, inclusive no paradesporto”, afirma José Carlos Pessoa, presidente da FAPE.

A estrutura do Santos Dumont estará pronta para receber atletas, técnicos e o público. A entrada é gratuita, o estacionamento também, e o espaço conta com arquibancada ampla e coberta, proporcionando conforto para quem quiser torcer e prestigiar as provas, que têm início às 8h.

Veja também