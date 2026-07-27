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PERNAMBUCO Universo Catavento abre inscrições para novas turmas de futsal inclusivo no Recife Projeto voltado a crianças e jovens neurodivergentes inicia atividades em agosto no Clube FPS Sports, localizado na Zona Sul

O projeto Universo Catavento, voltado à inclusão de crianças e jovens neurodivergentes por meio do esporte, vai abrir novas turmas de futsal a partir de agosto, no Clube FPS Sports, na Zona Sul do Recife.

As inscrições já estão disponíveis para crianças a partir dos 7 anos de idade com Transtorno do Espectro Autista (TEA), TDAH, Síndrome de Down, Transtorno Opositivo Desafiador (TOD), deficiência intelectual e outras neurodivergências.

As atividades serão realizadas às quartas-feiras, em duas turmas, às 15h e às 16h. O local dos treinamentos foi escolhido pela estrutura oferecida aos participantes e acompanhantes dos alunos.

Coordenado pelo professor de Educação Física Diogo Arcanjo, especialista em TEA e treinamento em futsal, o projeto entende que a prática esportiva traz benefícios para vida como um todo.

“O esporte cria oportunidades de desenvolvimento em diferentes aspectos da vida. Durante os treinos, trabalhamos coordenação motora, atenção, comunicação, autonomia, convivência e controle emocional, sempre respeitando as particularidades de cada aluno. O objetivo é que cada criança encontre no esporte um ambiente de pertencimento, evolução e confiança”, afirma.

As inscrições podem ser realizadas pelo perfil oficial do projeto no Instagram.

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