A- A+

Mundial de Clubes Urawa Red Diamonds vence León e será adversário do City no Mundial Confronto entre japoneses e ingleses está marcado para a próxima terça-feira (19)

O japonês Urawa Red Diamons venceu o mexicano León por 1 a 0 nesta sexta-feira (15), na segunda rodada do Mundial de Clubes da Fifa, e será o adversário do Manchester City nas semifinais do torneio, na semana que vem.

Em um duelo equilibrado, sem muitas chances claras para ambas as equipes, o holandês Alex Schalk (78') marcou o único gol da partida.

No estádio Príncipe Abdullah Al-Faisal de Jidá, japoneses e mexicanos se estudaram nos primeiros minutos e não criaram muitas jogadas de perigo.

A primeira grande chance do jogo foi um lance em que Tomoaki Okubo entrou cara a cara e o goleiro Rodolfo Cota salvou o León (18').

Depois desse susto, o time mexicano passou a ficar mais com a bola e buscar o gol. Aos 30 minutos, José Alvarado recebeu grande passe na área de Fidel Ambríz e bateu cruzado, mas o chute foi desviado pelo zagueiro Marius Hoibraaten.

Urawa faz alterações decisivas

Depois do intervalo, a posse de bola voltou a ficar dividida entre as duas equipes, que continuavam sem criatividade.

Os minutos foram passando e o time japonês foi o primeiro usar o banco de reservas, com as entradas de Shoya Nakajima e Schalk (73').

Foi justamente o atacante holandês, em um de seus últimos jogos com a camisa do Urawa, quem mudou o rumo da partida.

Em um lance de bola parada na entrada da área, a defesa do León não conseguiu afastar, José Kanté protegeu a bola e encontrou Schalk sozinho dentro da área, que não perdoou (78').

O gol nocauteou o time mexicano, que apesar das mudanças continuou sendo dominado. Depois, as chances do León ficaram ainda mais reduzidas, após a expulsão de William Tesillo (84') pelo segundo cartão amarelo.

Na reta final, Schalk poderia ter feito o segundo, mas Cota fez mais uma grande defesa (89').

Com a vitória, o Urawa Red Diamonds enfrentará o Manchester City na próxima terça-feira por uma vaga na decisão do Mundial de Clubes. Do outro lado da chave, o Fluminense espera o vencedor do duelo entre o saudita Al-Ittihad e o egípcio Al Ahly para conhecer seu adversário na semifinal.

Veja também

PREMIAÇÃO COB lança aplicativo oficial, dando direito a voto em categoria do Prêmio Brasil Olímpico