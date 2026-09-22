Uruguai anuncia convocação de jogador do Palmeiras para vaga do lesionado Valverde na Data Fifa

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Muitos treinadores comemoram a pausa da Data Fifa para ajustar suas equipes. Por outro lado, Abel Ferreira perdeu mais uma peça para deixar o Palmeiras ainda melhor. Nesta terça-feira, o clube paulista foi comunicado sobre a convocação de Emiliano Martínez para a vaga do lesionado Valverde na seleção uruguaia.



Diego Forlán tinha muita esperança do meio-campista do Real Madrid para sua estreia no comando da seleção celeste. Porém, teve de alterar sua primeira convocação e agora dará oportunidade para o reserva palmeirense em amistosos contra Japão (quinta-feira), Coreia do Sul (dia 28), e Índia (6 de outubro).



"Federico Valverde é baixa para esta Data Fifa por lesão. Em seu lugar foi convocado Emiliano Martínez", oficializou a seleção uruguaia em suas redes sociais após ficar ciente da gravidade da lesão de Valverde.





No começo do dia, o Real Madrid confirmou um entorse de grau 3 no tornozelo esquerdo do meio-campista, com ruptura parcial do ligamento, após lance que causou indignação no clássico com o Atlético, por la Liga, no fim de semana.



Na ocasião, Valverde arrancava com a bola quando levou um forte pisão de Kang In Lee que sequer foi advertido com cartão amarelo no lance. O uruguaio deve se ausentar dos gramados por até um mês.



O chamado de Diego Forlán é um afago ao ânimo de Martínez, que foi para a Copa do Mundo de 2026, na América do Norte, mas acabou preterido por Marcelo Bielsa, não atuando em nenhum dos três jogos da Celeste na competição. O volante já defendeu seu país em 10 oportunidades desde 2023 e busca por uma afirmação.

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