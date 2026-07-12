A- A+

SELEÇÃO URUGUAIA Uruguai anuncia Diego Forlán como técnico substituto de Bielsa após fracasso na Copa Melhor jogador da Copa do Mundo de 2010, o ex-atacante, que havia se oferecido para o cargo, assume a vaga do argentino Marcelo Bielsa após a péssima campanha da equipe no Mundial da América do Norte

Diego Forlán é o novo treinador da seleção do Uruguai. A confirmação foi feita pelo próprio presidente da Associação Uruguaia de Futebol, Ignacio Alonso. Melhor jogador da Copa do Mundo de 2010, o ex-atacante, que havia se oferecido para o cargo, assume a vaga do argentino Marcelo Bielsa após a péssima campanha da equipe no Mundial da América do Norte.

Segundo Alonso, a ideia é que Forlán permaneça no cargo ao menos até março de 2027, mas o contrato pode ser estendido para todo o ciclo rumo à Copa do Mundo de 2030. O vínculo inicial é mais curto por conta da eleição na Associação Uruguaia de Futebol.

"Em 2022, já havíamos conversado com o Diego para que ele participasse do projeto. Agora surgiu a oportunidade, e ele aceitou o desafio com muito entusiasmo", comemorou Ignacio Alonso.

Aos 47 anos e aposentado desde 2018, Forlán terá jornada dupla. Além da equipe principal, será responsável por comandar a equipe sub-20 no Campeonato Sul-Americano, marcado para janeiro de 2027 Antes, Diego comandou dois clubes uruguaios: o Peñarol, em 2020, e o Atenas de San Carlos, em 2021.

Bielsa deixa o comando após um vexame histórico: os bicampeões do mundo não passaram da fase de grupos, perderam a vaga para Cabo Verde e ficaram fora até mesmo entre os três melhores terceiros colocados. O argentino, de 70 anos, também acumulou problemas de relacionamento com os atletas da Celeste Olímpica, cenário que a associação espera mudar com a chegada do ídolo uruguaio.

A próxima edição da Copa do Mundo, em 2030, já conta com a participação confirmada do Uruguai, um dos seis anfitriões. O torneio também será disputado na Argentina, no Paraguai, em Portugal, na Espanha e no Marrocos, países que dividirão a organização da competição.

Veja também