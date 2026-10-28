Uruguai de Diego Forlán jogará contra República Dominicana após visitar Argentina em novembro

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O Bayern de Munique se classificou com tranquilidade para as oitavas de final da Copa da Alemanha ao golear o Magdeburg (2ª divisão) por 6 a 1 nesta quarta-feira (28), na Allianz Arena, com Harry Kane ovacionado pela torcida bávara após a conquista da Bola de Ouro, apesar de não ter jogado.
Poupado, Kane ficou no banco de reservas e as homenagens antes da partida foram apenas uma prévia do que o aguarda no sábado, quando deverá exibir o troféu ao público, antes do clássico contra o Borussia Dortmund pelo Campeonato Alemão.
Apenas 48 horas depois de Kane ter sido agraciado com esse cobiçado troféu, tornando-se o primeiro jogador inglês a conquistá-lo desde Michael Owen, em 2001, o atacante pôde vivenciar seu primeiro contato direto com a torcida na Allianz Arena, em Munique.
Quarenta e cinco minutos antes do início da partida, seus companheiros de equipe formaram um corredor e o inglês, com os braços erguidos em saudação aos torcedores, foi aclamado das arquibancadas.
Na noite de segunda para terça-feira, o próprio estádio de Munique, que pode mudar de cor por meio de sua iluminação externa, ganhou um tom dourado, em homenagem ao primeiro jogador do Bayern a receber o prêmio desde Karl-Heinz Rummenigge, em 1981.
Em campo, o protagonista foi o francês Michael Olise, que abriu o placar aos dez minutos e, na sequência, deu a assistência para Ismael Saibari fazer 2 a 1, depois que o Magdeburg surpreendeu ao empatar o confronto.
No segundo tempo, Olise fez seu segundo gol na partida com uma cavadinha numa cobrança de pênalti (50') e foi substituído dez minutos depois.
O canadense Alphonso Davies (70'), Nathaniel Brown (73') e o português David Santos Daiber (90'+3) completaram a goleada do time de Munique.
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Esta vitória na Copa coincidiu com o anúncio da alta hospitalar do técnico Vincent Kompany, que foi diagnosticado com meningite e está afastado por motivos de saúde.
"Estamos vencendo por ele, é claro. É muito bom que ele possa voltar para casa. Agora ele precisa descansar, e esperamos vê-lo em breve", declarou Brown.
Nos demais jogos desta quarta-feira, outras três equipes da primeira divisão se classificaram para as oitavas de final: Stuttgart, Freiburg e Bayer Leverkusen.
Entre eles, o Stuttgart era o único que enfrentava outra equipe da elite, o Paderborn, e venceu por 1 a 0 jogando fora de casa.
Por outro lado, dois representantes da Bundesliga acabaram eliminados por adversários da segunda divisão: o Schalke 04 foi derrotado pelo Dynamo Dresden por 2 a 0 e o Hoffenhein caiu nos pênaltis diante do Holstein Kiel (4-3 após empate em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação).
Na terça-feira, o Borussia Dortmund saiu vitorioso de um dos confrontos de destaque desta rodada, superando o Werder Bremen, também da primeira divisão, por 3 a 2.
Resultado da 2ª rodada da Copa da Alemanha:
Terça-feira, 27 de outubro:
SG Sonnenhof Großaspach - (+) Augsburg 2 - 4
Rot-Weiss Essen - (+) RB Leipzig 1 - 2
(+) Bochum - Mainz 2 - 0
Hamburgo - (+) Eintracht Frankfurt 1 - 3
(+) Colônia - Union Berlin 5 - 0
(+) Borussia Dortmund - Werder Bremen 3 - 2
(+) Borussia Mönchengladbach - Karlsruhe 2 - 0
Elversberg - (+) Darmstadt 0 - 2
Quarta-feira, 28 de outubro:
SSV Jeddeloh - (+) Hertha Berlin 0 - 2
(+) Dynamo Dresden - Schalke 04 2 - 0
Paderborn - (+) Stuttgart 0 - 1
(+) Freiburg - Wolfsburg 3-2
(+) Kiel - Hoffenheim 1 - 1 (4-3 nos pênaltis)
(+) Bayer Leverkusen - Nuremberg 5 - 2
Hannover - (+) Kaiserslautern 0 - 2
(+) Bayern de Munique - Magdeburg 6 - 1
(+): classificados para a próxima fase, as oitavas de final.