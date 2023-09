Uruguai enfrenta o Chile pelas Eliminatórias da Copa do Mundo; onde assistir, horário e escalações

A- A+

Uruguai e Chile entram em campo nesta sexta-feira (8), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Centenario, em Montevidéu (Uruguai), na estreia das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Ambas as seleções buscam redenção após anos de má fase.

A seleção uruguaia busca superar o fracasso da última Copa do Mundo, quando foi eliminada ainda na fase de grupos. De olho na reconstrução, a equipe conta com Marcelo Bielsa no comando, que neste ano já conquistou três vitórias com a Celeste, contra a Coreia do Sul, Nicarágua e Cuba.

O Chile, em fase ainda pior que a do Uruguai nos últimos anos, não participa de uma Copa do Mundo desde a edição de 2014, no Brasil. Assim como os uruguaios, a Roja trocou o comando da seleção, contratando o argentino Eduardo Berizzo em maio de 2022. Nos quatro jogos disputados este ano, a seleção chilena acumula três vitórias, contra Paraguai, Cuba e República Dominicana, e um empate contra a Bolívia.

Prováveis escalações:

Uruguai

Sergio Rochet; Pumita Rodriguez, Sebastián Cáceres, Matías Viña e Mathias Olivera; Federico Valverde, Manuel Ugarte e Nicolás de la Cruz; Facundo Pellistri, Maxi Gómez e Darwin Núñez. (Técnico: Marcelo Bielsa)

Desfalques: Ronald Araujo, Giorgian de Arrascaeta, Matias Vecino e Rodrigo Bentancur.

Chile

Gabriel Arias; Juan Delgado, Gary Medel, Guillermo Maripán e Gabriel Suazo; Erick Pulgar, Diego Valdés, Charles Aránguiz e Arturo Vidal; Alexis Sánchez e Ben Brereton Diaz. (Técnico: Eduardo Berizzo)

Desfalques: Eugenio Mena, Javier Altamirano, Damián Pizarro e Bruno Barticciotto

Onde assistir: SporTV 4 e Globoplay

Arbitragem: Darío Herrera (árbitro), Ezequiel Brailowsky e Gabriel Chade (auxiliares), Nicolás Lamolina (quatro árbitro), Mauro Vigliano e Jorge Baliño (VAR)

