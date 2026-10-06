Uruguai goleia Índia em seu último amistoso nesta data Fifa
Após o gol indiano, uma tempestade com raios obrigou a paralisação da partida por 30 minutos
Com uma chuva de gols, o Uruguai venceu a Índia por 6 a 1 nesta terça-feira (6), em Calcutá, em seu último amistoso nesta data Fifa, que marcou a estreia de Diego Forlán como técnico interino da 'Celeste'.
Antes da goleada sobre os indianos, Forlán começou no comando da seleção uruguaia terminou com uma derrota por 3 a 1 para o Japão, mas se recuperou e venceu a Coreia do Sul por 4 a 1.
Darwin Núñez abriu o placar aos 11 minutos cobrando pênalti e Anirudh Thapa surpreendeu ao empatar para a Índia minutos depois (22').
Após o gol indiano, uma tempestade com raios obrigou a paralisação da partida por 30 minutos. No retorno, o Uruguai consolidou a goleada marcando com Maximiliano Araújo (28' e 59'), Rodrigo Zalazar (53'), Juan Manuel Sanabria (71') e Rodrigo Aguirre (86').
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O jogo confirmou as limitações de uma seleção indiana (138ª colocada no ranking da Fifa), derrotada pelo Brasil no último sábado por 4 a 0.
No entanto, a falta de intensidade da 'Celeste' no primeiro tempo deu aos donos da casa a ilusão do empate, graças a uma falha no do goleiro estreante Thiago Cardozo.
Apesar do susto, o Uruguai não teve dificuldades para construir a goleada no segundo tempo e fechou o placar com um lindo gol de Aguirre, que acertou o ângulo em um chute da entrada.
A Celeste voltará a campo na última data Fifa do ano, em novembro, com adversários a confirmar.