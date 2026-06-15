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Futebol Uruguai só empata com Arábia Saudita e Grupo H não tem vencedor na primeira rodada da Copa do Mundo Todas as seleções da chave somam um ponto porque Espanha e Cabo Verde horas antes empataram sem gols

A seleção da Arábia Saudita tentou surpreender mais uma vez em um Mundial. Depois de derrotar a Argentina em 2022, o time árabe quase repetiu a dose, nesta segunda-feira, mas empatou com o Uruguai, por 1 a 1, em duelo válido pela primeira rodada do Grupo H da Copa do Mundo 2026, no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens.

Todas as seleções da chave somam um ponto porque Espanha e Cabo Verde horas antes empataram sem gols. As seleções voltam a jogar no domingo que vem, quando a Arábia Saudita vai encarar a Espanha, em Atlanta, enquanto o Uruguai terá pela frente Cabo Verde, em Miami.

O jogo começou como se esperava com a Arábia Saudita toda em seu campo de defesa na espera do Uruguai, que não demonstrou pressa para a atacar. A Celeste tocou muito a bola até chegar no pé de Maxi Araújo na entrada da área. O forte chute de pé esquerdo fez o goleiro Al-Owais trabalhar pela primeira vez, aos cinco minutos.

A Arábia Saudita passou a tocar mais rápido a bola, mas sem poder de penetração na zaga uruguaia. Já o time sul-americano perdeu intensidade na frente por causa dos vários erros de passes.

O jogo ficou decepcionante até a parada para hidratação, aos 23 minutos, ainda mais do lado uruguaio. Sem inspiração, lenta e com pouca movimentação no ataque, a equipe de Marcelo Bielsa nada produziu. Do lado saudita, o meia Al-Dawsari, sempre com um toque de qualidade, foi o melhor a ser visto em campo.

O time uruguaio voltou mais ligado depois da interrupção, mas Al-Owais fez mais uma boa defesa, impedindo a abertura do placar, aos 30 minutos.

Mas os últimos 15 minutos do primeiro tempo foram maçados por uma 'blitz' saudita. O experiente Muslera foi muito exigido, mas não impediu o gol do zagueiro Al-Amri, aos 41 minutos. Bielsa não escondeu sua insatisfação com o desempenho uruguaio.

A insatisfação do treinador foi notada dentro de campo e o Uruguai pressionou nos minutos finais, mas cometeu vários erros de posicionamento flagrados por impedimento.

Bielsa fez duas alterações no Uruguai, com a entrada de Sanabria e Canobbio. Com dois minutos, Al-Owais fez mais uma defesa na partida. Viñas, o jogador mais ativo da seleção uruguaia, cabeceou com perigo logo em seguida mais duas vezes.

O Uruguai se apresentou taticamente melhor no segundo tempo. Canobbio ficou no meio da zaga saudita, enquanto Valverde e Bentancur se aproximaram pelo meio da zaga adversária. Com isso, o time teve mais produção ofensiva e presença na área adversária

Mas a melhor chance veio de longe, com um chute rasteiro de Ugarte, que explodiu na trave direita de Al-Owais, aos 15 minutos. O goleiro saudita voltou a trabalhar aos 23, em falta cobrada por Valverde.

No lance anterior a parada para hidratação, a Arábia Saudita assustou ao errar o último passe Deum contra-ataque. Pela primeira vez, o time saudita usou na partida a sua melhor característica.

A pressão do Uruguai foi muito intensa, principalmente em bolas alçadas na área. E o empate saiu aos 35 minutos, com Maxi Araújo, após defesa parcial de Al-Owais em mais uma cabeçada de Viñas.

Os últimos minutos foram marcados pelo desespero do Uruguai na tentativa do ataque e pelos espaços encontrados pelos sauditas no campo ofensivo, mas o jogo acabou empatado.

FICHA TÉCNICA

ARÁBIA SAUDITA 1 X 1 URUGUAI

ARÁBIA SAUDITA - Al-Owais; Al-Amri, Abdulhamid (Lajami), Al-Tambakti, Al-Harbi (Alhamddan) e Abu Alshamat (Bu Washl); Kanno, Al-Juwayr (Aldawsari) e Al-Khaibari; Albrikan (Alhajji) e Salem Al-Dawsari. Técnico: Georgios Donis.

URUGUAI - Muslera; Varela, Cáceres, Olivera e Viña (Sanabria); Valverde, Ugarte (De La Cruz), Bentancur e Araujo (Brian Rodriguez); Darwin Núñez (Canobbio) e Viñas (Aguirre). Técnico: Marcelo Bielsa.

GOLS - Al-Amri aos 41 minutos do primeiro tempo. Maxi Araújo aos 35 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Al-Amri.

ÁRBITRO - Maurizio Mariani (ITA).

PÚBLICO - 62.764 torcedores.

LOCAL - Hard Rock Stadium, em Miami Gardens (EUA).

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