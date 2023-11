Uruguai vence Argentina em La Bombonera pelas Eliminatórias Sul-americanas

A- A+

O Uruguai impôs à Argentina sua primeira derrota como campeã mundial, ao fazer 2 a 0 nesta quinta-feira (16), em La Bombonera, pela quinta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Os gols da 'Celeste', comandada pelo técnico argentino Marcelo Bielsa, foram marcados por Ronald Araújo (41') e Darwin Núñez (88'), para a primeira vitória dos uruguaios jogando na Argentina em toda a história das Eliminatórias.

O Uruguai chegou a Buenos Aires motivado pela vitória sobre o Brasil na última rodada e não se intimidou com a pressão dos argentinos, que foram obrigados a brigar por cada bola em um trabalho intenso do meio-campo celeste.

A postura do time uruguaio, mais rápido e preciso em seus movimentos, gerou a primeira chance de perigo em um contra-ataque que terminou com a finalização fraca de Araújo.

A partir dessas transições rápidas, o Uruguai chegava com certa frequência, enquanto a seleção argentina não conseguia jogar com Mac Allister em noite apagada e Lionel Messi bem marcado pelos volantes uruguaios.

Até que a 'Celeste' abriu o placar em jogada pelo lado esquerdo do ataque, com Matíaz Viñas roubando a bola na linha de fundo e cruzando por baixo para Araújo bater e fazer 1 a 0.

No segundo tempo, quando a Argentina buscava o gol de empate, Messi perdeu a bola no ataque e, em um contra ataque mortal, De la Cruz lançou Núñez, que invadiu a área e bateu cruzado para superar o goleiro 'Dibu' Martínez.

A vitória confirma o grande momento do Uruguai, que sobe para a segunda posição das Eliminatórias com 10 pontos. A Argentina, mesmo com a derrota, segue líder com 12.

Na sexta rodada, na próxima terça-feira, os uruguaios recebem a Bolívia em Montevidéu, enquanto os argentinos visitam o Brasil no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Veja também

PARAPAN Parapan: Brasil mira topo do quadro de medalhas pela 5ª edição seguida