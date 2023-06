A- A+

Uruguai Uruguai vence Itália e é campeão do Mundial Sub-20 pela primeira vez Uma seleção sul-americana não conquistava o torneio desde o Brasil em 2011

O Uruguai conquistou o Mundial Sub-20 pela primeira vez em sua história ao derrotar a Itália por 1 a 0 na final neste domingo, na Argentina.

Luciano Rodríguez levou os uruguaios à glória ao marcar o gol do triunfo aos 86 minutos de jogo, desencadeando a euforia da torcida que lotou o estádio Diego Armando Maradona, em La Plata, a 60 quilômetros de Buenos Aires.

Esta foi a terceira decisão da 'Celeste', que havia perdido nas finais de 1997 e 2013 para Argentina e França, respectivamente, enquanto a Itália vai ter que esperar por seu primeiro título na categoria.

O Uruguai entrou neste domingo na lista de campeões do Mundial Sub-20. Os anfitriões da edição deste ano lideram a lista de vencedores, com seis títulos. O Brasil vem em segundo, com cinco.

- Todos os campeões do Mundial Sub-20:

2023: Uruguai

2019: Ucrânia

2017: Inglaterra

2015: Sérvia

2013: França

2011: Brasil

2009: Gana

2007: Argentina

2005: Argentina

2003: Brasil

2001: Argentina

1999: Espanha

1997: Argentina

1995: Argentina

1993: Brasil

1991: Portugal

1989: Portugal

1987: Iugoslávia

1985: Brasil

1983: Brasil

1981: Alemanha Ocidental

1979: Argentina

1977: U.R.S.S.

Títulos:

1. Argentina 6

2. Brasil 5

3. Portugal 2

4. U.R.S.S. 1

. Alemanha 1

. Iugoslávia 1

. Espanha 1

. Gana 1

. Sérvia 1

. França 1

. Inglaterra 1

. Ucrânia 1

. Uruguai 1

