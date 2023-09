A- A+

Tênis US Open conhece finalistas do masculino nesta sexta-feira (8) Djokovic encara o norte-americano Shelton; Alcaraz e Medvedev fazem grande jogo do dia

Último Grand Slam de tênis da temporada, o US Open conhecerá seus finalistas na noite desta sexta-feira. No primeiro duelo do dia, o número dois do mundo, Novak Djokovic, vai encarar a sensação norte-americana Ben Shelton (47º), às 16h. Em seguida, em confronto previsto para iniciar às 20h, o espanhol Carlos Alcaraz, número um do ranking da ATP, terá duro desafio contra o russo Daniel Medvedev, terceiro do ranking. A final da competição ocorre neste domingo.

Para chegar à semfinal 'em casa', Shelton, de apenas 20 anos, desbancou o compatriota Frances Tiafoe, em jogo que durou 3h07, com parciais de 6/2, 3/6, 7/6 (9-7) e 6/2. Na atual temporada, o canhoto já havia alcançado as quartas de final do Australian Open. A boa campanha em Nova York já garante um salto no ranking para o jovem norte-americano. Após o término do US Open, Shelton entrará no top 20.

Tricampeão nos Estados Unidos, Djokovic, por sua vez, chega à semifinal depois de quebrar mais um recorde na carreira. Esta é a 47ª vez que o sérvio de 36 anos fica entre os semifinalistas de um Grand Slam. Na terça-feira, o experiente tenista passou sem muitas dificuldades pelo norte-americano Taylor Fritz, por 3 sets a 0. Parciais de 6/1, 6/4 e 6/4.

No outro lado da chave, Alcaraz e Medvedev fazem o grande confronto do dia. Com mais um show, o jovem espanhol de 20 anos venceu o ex-número dois do mundo, o alemão Alexander Zverev, por 3 sets a 0 (parciais de 6/3, 6/2 e 6/4), fazendo valer seu favoritismo na competição. "Me sinto muito confortável jogando nesta quadra, em Nova York. Estou mostrando o meu melhor nível nesta quadra", disse Alcaraz. "Estou pronto para uma grande batalha contra Medvedev".

Também na quarta-feira, Medvedev fez o duelo de russos com Andrey Rublev. Em confronto com duração de 2h45, o número 3 do mundo aplicou um sono 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/3 e 6/4, se mantendo invicto perante o compatriota, em encontos válidos por Grand Slam.

