A- A+

Lenda do atletismo Usain Bolt perde quase US$ 13 milhões em fraude de fundo de investimentos Advogado do atleta planeja levar o caso à Suprema Corte de Kingston caso Bolt não tenha dinheiro devolvido em oito dias

Lenda do atletismo mundial, Usain Bolt ficou chocado ao descobrir que perdeu quase US$ 13 milhões (o equivalente a R$ 61,083 milhões) de uma conta que ele tinha na empresa de investimentos Stocks and Securities Limited (SSL), com sede em Kingston, de acordo com seu advogado. Anteriormente, estimava-se que o valor era de aproximadamente R$ 68,3 milhões.

Bolt foi recentemente informado de que restavam apenas cerca de US$ 12 mil na conta, contou o advogado Linton P. Gordon, em entrevista à Bloomberg pelo telefone. A conta fazia parte da aposentadoria e poupança vitalícia de Bolt:

— É uma notícia angustiante para qualquer um — comentou o advogado.

A Comissão de Serviços Financeiros da Jamaica disse na terça-feira que instalou seu próprio gerente temporário na SSL após relatos de alegações de fraude que anteriormente levaram a comissão a colocar o banco sob "supervisão reforçada".



Procurada, a SSL não respondeu às ligações e e-mails da Bloomberg.

Caso pode chegar à Suprema Corte

Gordon disse que os reguladores não se comunicaram com ele ou com seu cliente. Se Bolt não ver o dinheiro devolvido em oito dias, o advogado do atleta disse que planeja levar o caso à Suprema Corte de Kingston.

Na última segunda-feira, o ex-atleta desabafou em seu Instagram: "Em um mundo de mentiras, onde está a verdade? O Mal da História? Qual é a Raiz? Dinheiro".

Veja também

Rivalidade Messi e Cristiano Ronaldo se enfrentam em amistoso entre PSG e Ryad All-Stars; saiba onde assistir