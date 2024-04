Usando torneio como laboratório, Náutico bate Elite Macaparana e conquista título da Copa Tronadon

A- A+

Com o calendário repleto de disputas no âmbito nacional, o Náutico/Tamandaré utilizou a disputa da Copa Tronadon como um preparatório para os torneios da Taça Brasil e Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (17), o Timbu encarou o Elite Macaparana na finalíssima e venceu pelo placar de 3x0, no ginásio Pereirão, em São Lourenço da Mata.

Os gols alvirrubros foram marcados por Lázaro, Biel e Gabriel Manoel. Comandada pelo técnico André Maradona, a campanha foi quase perfeita, com seis jogos, cinco vitórias e apenas uma derrota. O Timbu ainda marcou 16 gols e sofreu apenas seis, média de apenas um gol sofrido por jogo.

Próximos desafios

A partir do próximo dia 28 de abril, na cidade de Goiana-PE, será realizada a Taça Brasil Adulto - 1ª divisão. O Náutico/Tamandaré está no Grupo B, junto com SERCESA-RS, Sampaio Araioense-MA, LEC/Operario-MS e Tabocão/Vila Nova-TO. Uma boa campanha na competição pode levar novamente o Estado para a Taça Brasil - Divisão Especial, que é a elite do futsal brasileiro.

Jogos da Taça Brasil - 1ª fase

Náutico/Tamandaré-PE x SERCESA-RS - 28/04/2024 - 14:30

Tabocão/Vila Nova-TO x Náutico/Tamanadaré-PE - 29/04/2024 - 16:30

Náutico/Tamandaré-PE x Sampaio Araiosense-MA - 30/04/2024 - 14:30

Náutico/Tamandaré-PE x LEC/Operário AC-MS - 02/05/2024 - 16:30

Campeonato Brasileiro

Faltando menos de um mês para o início do Campeonato Brasileiro de futsal, o sorteio dos grupos foi realizado no início do mês. O Timbu está no Grupo A e terá como adversários Estrela do Norte-AM, Vasco da Gama, Costa Rica-MS, Fortaleza, Sapezal-MT, CRB, Cruzeiro, Passo Fundo-RS e América-MG.

A estreia do Náutico no Brasileirão acontece no dia 17 de maio, no Ginásio do Geraldão, no Recife, diante do Passo Fundo-RS. A partida está marcada a partir das 20h.



